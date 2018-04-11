Трамп заявив, що стосунки з Росією гірші за "холодну війну"

Президент США Дональд Трамп вважає, що теперішні стосунки Америки і Росії найгірші за всю історію.

"Зараз наші стосунки з Росією гірші ніж будь-коли раніше, навіть за часів "холодної війни". Для цього немає підстав. Наша допомога потрібна економіці Росії, і її дуже легко надати. Нам треба, щоб усі держави працювали разом. Зупинимо гонку озброєнь?" – написав він у Twitter.

Раніше Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів США у Сирії.

Посол Росії у Лівані заявив, що кожна ракета США, випущена по Сирії, буде збита, як і пристрої, з яких ці ракети були випущені.

"Якщо американці вдарять… їхні ракети будуть збиті, і навіть джерела, з яких ці ракети будуть випущені", - заявив російський дипломат.

Як повідомлялося, близько 500 людей постраждали від хімічної атаки в Сирії.

Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.

Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці.