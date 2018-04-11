Трамп заявил, что отношения с Россией хуже, чем в "холодную войну"

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Среда, 11 апреля 2018, 14:47

Президент США Дональд Трамп считает, что нынешние отношения Америки и России худшие за всю историю.

"Сейчас наши отношения с Россией хуже чем когда-либо прежде, даже во времена "холодной войны". Для этого нет оснований. Наша помощь нужна экономике России, и ее очень легко предоставить. Нам надо, чтобы все государства работали вместе. Остановим гонку вооружений?" – написал он в Twitter.

Ранее Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам США в Сирии.

Напомним, посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, с которых эти ракеты были выпущены.

"Если американцы ударят... их ракеты будут сбиты, и даже источники, из которых эти ракеты будут выпущены", - заявил российский дипломат.

Как сообщалось, около 500 человек пострадали от химической атаки в Сирии.

Согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу в предполагаемой химической атаке на город Дума погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы. Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлора.

Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада. Его режим подозревают в химической атаке.

Темы: Трамп Росcия Путин скандал США
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