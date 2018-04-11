У Росії відреагували на заяву Трампа про ракетний удар

У Міністерстві закордонних справ РФ натякнули, що США збираються бомбити Сирію, аби замести сліди хімічних атак.

Про це повідомила у Facebook речниця МЗС Марія Захарова.

"А інспекторів ОЗХЗ (Організації із заборони хімічної зброї - ред.) попередили, що зараз розумні ракети знищать усі докази застосування хімзброї на землі? Чи вся задумка і полягає в тому, щоб швидко замести сліди провокації ударами розумних ракет, і міжнародним інспекторам вже нічого було б шукати в якості доказів?" - написала вона.

Захарова запропонувала США стріляти по терористах, а не по "законному уряду".

"Розумні ракети мають летіти в бік терористів, а не законного уряду, який кілька років бореться з міжнародним тероризмом на своїй території", - заявила вона.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів Америки в Сирії.

До цього посол Росії у Лівані заявив, що кожна ракета США, випущена по Сирії, буде збита, як і пристрої, з яких ці ракети були випущені.

Як повідомлялося, близько 500 людей постраждали від хімічної атаки в Сирії.

Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.

Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці.