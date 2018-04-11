Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії відреагували на заяву Трампа про ракетний удар

Середа, 11 квітня 2018, 15:42

У Міністерстві закордонних справ РФ натякнули, що США збираються бомбити Сирію, аби замести сліди хімічних атак.

Про це повідомила у Facebook речниця МЗС Марія Захарова.

"А інспекторів ОЗХЗ (Організації із заборони хімічної зброї - ред.) попередили, що зараз розумні ракети знищать усі докази застосування хімзброї на землі? Чи вся задумка і полягає в тому, щоб швидко замести сліди провокації ударами розумних ракет, і міжнародним інспекторам вже нічого було б шукати в якості доказів?" - написала вона.

Захарова запропонувала США стріляти по терористах, а не по "законному уряду".

"Розумні ракети мають летіти в бік терористів, а не законного уряду, який кілька років бореться з міжнародним тероризмом на своїй території", - заявила вона.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів Америки в Сирії.

До цього посол Росії у Лівані заявив, що кожна ракета США, випущена по Сирії, буде збита, як і пристрої, з яких ці ракети були випущені.

Як повідомлялося, близько 500 людей постраждали від хімічної атаки в Сирії.

Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.

Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці.

Українська правда
Теми: СШАРосіяТрампскандалСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
США
Палата представників США погодила бюджет із $300 млн для України
Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
Останні новини
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
Усі новини...
Реклама: