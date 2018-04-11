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В России отреагировали на заявление Трампа о ракетном ударе

Среда, 11 апреля 2018, 15:42

В Министерстве иностранных дел РФ намекнули, что США собираются бомбить Сирию, чтобы замести следы химатак.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь МИДа Мария Захарова.

"А инспекторов ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия – ред.) предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?" – написала она.

Захарова предложила США стрелять в террористов, а не "законное правительство".

"Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", - заявила она.

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам Америки в Сирии.

Перед этим посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, с которых эти ракеты были выпущены.

Как сообщалось, около 500 человек пострадали от химической атаки в Сирии.

Согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу в предполагаемой химической атаке на город Дума погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы. Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлора.

Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада. Его режим подозревают в химической атаке.

Украинская правда

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Темы: СШАРосcияТрампскандалСирия
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