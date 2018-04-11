Харківщині повернули важливий актив, конфіскований у "сім'ї" Януковича

Кабінет міністрів у середу передав у власність Харківської ОДА стадіон "Металіст", який був конфіскований у справі про корупційні злочини оточення екс-президента Віктора Януковича.

Про це повідомив у Facebook міністр юстиції Павло Петренко.

"Це чергова справа про повернення активів, які були вкрадені "сім’єю" Януковича. Минулого року Генпрокуратура провела спецконфіскацію понад 1,5 млрд доларів", - пише голова Мін'юсту.

У січні генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що в серпні 2017 року ГПУ конфіскувала низку активів організованого злочинного угрупування Януковича на загальну суму в 220 мільйонів доларів. З них 65 мільйонів доларів – це майно футбольного клубу "Металіст".