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Луценко пообіцяв спецконфіскувати в "ОЗУ Януковича" ще 3 мільярди

Середа, 17 січня 2018, 15:21

Генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував ще одну спецконфіскацію коштів організованного злочинного угрупування екс-президента Віктора Януковича у сумі 3 мільярдів гривень.

Про це він сказав під час звіту на засіданні комітету з питань національної безпеки та оборони 17 січня.

За словами Луценка, у найближчий час Генпрокуратура планує спецконфіскувати ще 3 мільярди гривень коштів злочинного угрупування екс-президента Віктора Януковича.

"Як, де і коли це відбудеться поки не буду розголошувати. Але можу сказати, що це відбудеться у першій половині цього року", - сказав генпрокурор.

Він зазначив, що окрім 1,1 мільярда доларів раніше спецконфіскованих коштів до державного бюджету було повернуто 200 мільйонів доларів облігацій.

"Згідно з чинним законодавством, ці облігації негайно пішли у Національний банк і на цю суму був зменшений наш зовнішній борг", - сказав Луценко.

Крім того, очільник ГПУ додав, що була ще "серпнева діяльність", яка завершилася рішенням Соснівського суду Черкаської області про спецконфіскацію інших активів  ОЗУ Януковича на загальну суму в 220 мільйонів доларів.

"1,1 мільярда плюс 200 мільйонів та плюс ще  220 мільйонів виходить 1,5 мільярда  доларів, копієчка в копієчку", - сказів він.

"З них - 577 мільйонів гривень, це приблизно приблизно 110 мільйонів доларів, у грошовій формі, 65 мільйонів доларів - майно футбольного клубу "Металіст" і 1,5 мільярда гривень по ОВДП, на які також зменшиться зовнішній борг", - пояснив Луценко.

Він поскаржився, що через критику банки наразі відмовляються виконувати рішення по спецконфіскації без приписів виконавчої служби.

"У результаті бурхливої діяльності "центру протидії спецконфіскації" банки тепер, після обшуків НАБУ, просять у нас виконувати це рішення через припис виконавчої служби", - заявив генпрокурор.

"Вчора я підписав звернення до прем'єр-міністра, в якому просив взяти під особистий контроль діяльність виконавчої служби по спецконфіскації з надходженням до бюджету "живих" грошей 110 мільйонів доларів та зменшення зовнішнього боргу на 1,5 мільярда гривень", - додав Луценко.

Він зазначив, що прем'єр Володимир Гройсман та міністр юстиції Павло Петренко запевнили, що в найближчий час його прохання буде виконано і озвучені суми будуть повернуті в держбюджет.

Раніше Луценко розповів, що арешт на активи ОЗУ Януковича у сумі 1,5 млрд. доларів будо накладено у 2014 році, тоді ж було відкрито низку проваджень, щоб повернути ці кошти.

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Яна Міланова, УП

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Теми: ЛуценкоГенпрокуратураспецконфіскаціяЯнукович
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