Харьковщине вернули важный актив, конфискованный у "семьи" Януковича

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Среда, 11 апреля 2018, 16:10

Кабинет министров в среду передал в собственность Харьковской ОГА стадион "Металлист", который был конфискован по делу о коррупционных преступлениях окружения экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Павел Петренко.

"Это очередное дело о возврате активов, которые были украдены "семьей" Януковича. В прошлом году Генпрокуратура провела спецконфискацию более 1,5 млрд долларов", - пишет глава Минюста.

В январе генеральный прокурор Юрий Луценко сообщал, что в августе 2017 года ГПУ конфисковала ряд активов организованной преступной группировки Януковича на общую сумму в 220 миллионов долларов. Из них 65 млн - это имущество футбольного клуба "Металлист".

Украинская правда
Темы: Янукович Харьковская область футбол криминал Кабинет министров
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