Доба в АТО: Бойовики стріляли лише на донецькому напрямку, постраждалих немає

З опівночі середи бойовики 13 разів обстрілювали позиції ЗСУ, вбитих і поранених немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

За його інформацією, окупанти застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Зокрема, на донецькому напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння бойових машин піхоти бойовики вели вогонь по наших укріпленнях у Пісках.

Також в районі Кам’янки бойовики застосували озброєння танку, гранатомети – поблизу Авдіївки, Мар’їнки і Талаківки, а великокаліберні кулемети – по позиціях ЗСУ неподалік Павлополя, Гнутового та Водяного.

Крім цього, захисники Авдіївки, Водяного та Гнутового були обстріляні зі стрілецької зброї, а в районі Мар’їнки – вівся снайперський вогонь.

"Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на луганському напрямку від початку доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ дотримувався у повній мірі.