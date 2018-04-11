Сутки в АТО: Боевики стреляли только на донецком направлении, пострадавших нет

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Среда, 11 апреля 2018, 18:52

Начиная с полуночи среды боевики 13 раз обстреливали позиции ВСУ, убитых и раненых нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По его информации, оккупанты применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

В частности, на донецком направлении из запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения боевых машин пехоты боевики вели огонь по укреплениям ВСУ в Песках.

Также в районе Каменки боевики применили танк, гранатометы - вблизи Авдеевки, Марьинки и Талаковки, а крупнокалиберные пулеметы - по позициям ВСУ неподалеку от Павлополя, Гнутово и Водяного.

Кроме этого, защитники Авдеевки, Водяного и Гнутово были обстреляны из стрелкового оружия, а в районе Марьинки - велся снайперский огонь.

"В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на луганском направлении с начала суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск придерживался в полной мере.

Украинская правда
Темы: АТО Донбасс ОРДЛО
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