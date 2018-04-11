Росія привела у готовність ударні сили і ППО - ЗМІ

8808 переглядів
Середа, 11 квітня 2018, 22:30

Росія привела у готовність війська протиповітряної оборони, розвідки та ударні сили збройних сил.

Про це повідомляє "Эхо Москвы".

"Це пов'язано з можливим ракетним ударом США по Сирії, повідомив глава комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов", - зазначає видання.

Як повідомлялося, близько 500 людей постраждали від хімічної атаки в Сирії.

Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.

Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці.

Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів у Сирії.

Теми: Росія зброя Збройні сили Сирія
powered by lun.ua
По темі
У НАТО підтвердили заплановану зустріч з главою Генштабу РФ 11 квітня 2018, 22:20
Overtime: головні економічні події дня 11 квітня 2018, 22:04
В ЮНЕСКО ухвалили рішення, яке дозволяє розмістити моніторингову місію в Криму 11 квітня 2018, 21:39
Усі новини
Головні новини
Росія привела у готовність ударні сили і ППО - ЗМІ
В ЮНЕСКО ухвалили рішення, яке дозволяє розмістити моніторингову місію в Криму
Головні новини дня – за 60 секунд
Кремль відреагував на погрози Трампа
Усі новини
афіша

8 подій тижня, які варто відвідати

дослідження

Сон із собакою під боком покращує якість відпочинку