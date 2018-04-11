Росія привела у готовність ударні сили і ППО - ЗМІ
Росія привела у готовність війська протиповітряної оборони, розвідки та ударні сили збройних сил.
Про це повідомляє "Эхо Москвы".
"Це пов'язано з можливим ракетним ударом США по Сирії, повідомив глава комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов", - зазначає видання.
Як повідомлялося, близько 500 людей постраждали від хімічної атаки в Сирії.
Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.
Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці.
Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів у Сирії.