Россия привела в готовность ударные силы и ПВО - СМИ

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Среда, 11 апреля 2018, 22:30

Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны, разведки и ударные силы вооруженных сил.

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

"Это связано с возможным ракетным ударом США по Сирии, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов", - отмечает издание.

Как сообщалось, около 500 человек пострадали от химической атаки в Сирии.

Согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу в предполагаемой химической атаке на город Дума погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы. Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлора.

Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада. Его режим подозревают в химической атаке.

Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии.

Темы: Росcия оружие Вооруженные силы Сирия
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