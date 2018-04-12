Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Юлія Скрипаль заявила про небажання прийняти допомогу посольства РФ

Четвер, 12 квітня 2018, 00:58

Дочка колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля Юлія відмовилася від пропозиції консульської допомоги посольства Росії в Лондоні.

Про це йдеться в заяві наданій від її імені британською поліцією, пише Reuters.

Юлія Скрипаль повідомила, що її батько, Сергій, як і раніше серйозно хворий, а вона як і раніше страждає від наслідків отруєння нервово-паралітичним газом.

"У мене є доступ до друзів і сім'ї, і я знаю про свої конкретні контакти в російському посольстві, яке люб'язно запропонувало мені свою допомогу будь-яким способом, - сказала Юлія Скрипаль.

"На даний момент я не хочу користуватися їх послугами, але, якщо я передумаю, я знаю, як з ними зв'язатися", - заявила вона.

Юлія повідомила, що ще недостатньо сильна для інтерв'ю в засобах масової інформації. Також, за її словами, коментарі її родички Вікторії в російських ЗМІ, не були дані нею або її батьком.

"Я дякую своїй кузині Вікторії за її турботу про нас, але прошу, щоб вона не відвідувала мене і не намагалася зв'язатися зі мною в даний час", - йдеться в заяві.

Посольство Росії в Лондоні раніше заявляло, що йому не було надано консульський доступ до Юлії Скрипаль.

"Ми продовжуємо наполягати на зустрічі з Юлією і Сергієм Скрипалями. Ситуація навколо них все більше нагадує насильницьке утримання під вартою або тюремне ув'язнення", - продовжують наполягати в російському посольстві у відповідь на публікацію заяви Юлії.

Як повідомлялось, британська влада перемістила доньку екс-шпигуна Сергія Скрипаля Юлію із госпіталя в Солсбері у лікарню на території військової бази.

У свою чергу посольство Росії в Лондоні звинуватило британський уряд у "викраденні" російських громадян. Дипломати повідомили в соціальних мережах: "Таємне переселення пані та пана Скрипалів, позбавлених контакту зі своєю сім'єю, буде розглядатися як викрадення".

Юлію Скрипаль разом з батьком знайшли непритомними у британському містечку Солсбері 4 березня. Британія стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новічок", виготовленою в Росії.

Майже місяць Скрипалі перебували у критичному стані в госпіталі. Здоров’я Юлії покращилось швидше, незабаром з критичного стану вийшов Сергій Скрипаль.

Теми: Велика БританіяРосіяшпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Велика Британія
У парламенті Британії хочуть покарати голову оборонного комітету, який раптом похвалив талібів
Британія сподівається, що Ердоган допоможе повернути Росію до "зернової угоди"
ЗМІ: Син конструктора російських бойових дронів працює в ООН, а дружина – живе у Британії
Останні новини
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
Усі новини...
Реклама: