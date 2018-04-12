Юлия Скрипаль заявила о нежелании принять помощь посольства РФ

Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия отказалась от предложения консульской помощи посольства России в Лондоне.

Об этом идет речь в заявлении предоставленном от ее имени британской полицией, пишет Reuters.

Юлия Скрипаль сообщила, что ее отец, Сергей, по-прежнему серьезно болен, а она по-прежнему страдает от последствий отравления нервно-паралитическим газом.

"У меня есть доступ к друзьям и семье, и я знаю о своих конкретных контактах в российском посольстве, которое любезно предложило мне свою помощь любым способом, - сказала Юлия Скрипаль.

"В настоящий момент я не хочу пользоваться их услугами, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться", - заявила она.

Она сообщила, что еще недостаточно сильна для интервью в средствах массовой информации. Также, по ее словам, комментарии ее родственницы Виктории в российских СМИ, не были даны ею или ее отцом.

"Я благодарю свою кузину Викторию за ее заботу о нас, но прошу, чтобы она не навещала меня и не пыталась связаться со мной в настоящее время", - говорится в заявлении.

Посольство России в Лондоне ранее заявляло, что ему не был предоставлен консульский доступ к Юлии Скрипаль.

"Мы продолжаем настаивать на встрече с Юлией и Сергеем Скрипалями. Ситуация вокруг них все больше напоминает насильственное содержание под стражей или тюремное заключение", - продолжают настаивать в российском посольстве в ответ на публикацию заявления Юлии.

Как сообщалось, британские власти переместили дочь экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлию из госпиталя в Солсбери в больницу на территории военной базы.

В свою очередь посольство России в Лондоне обвинило британское правительство в "похищении" российских граждан. Дипломаты сообщили в социальных сетях: "Тайное переселение госпожи и господина Скрипалей, лишенных контакта со своей семьей, будет считается похищением".

Напомним, Юлию Скрипаль вместе с отцом нашли без сознания в британском городке Солсбери 4 марта. Великобритания утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", изготовленным в России.

Почти месяц Скрипали находились в критическом состоянии в госпитале. Здоровье Юлии улучшилось быстрее, вскоре из критического состояния вышел и Сергей Скрипаль.