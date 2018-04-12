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Порошенко і Мей обговорили посилення санкцій проти РФ

Четвер, 12 квітня 2018, 05:49

Президент України Петро Порошенко і прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей поговорили про отруєння в Солсбері, реформи в Україні та засудили агресію Росії на Донбасі та в Криму.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

В ході розмови Порошенко висловив солідарність з британським народом та урядом щодо отруєння Сергія Скрипаля у місті Солсбері і відзначив готовність України надати допомогу в розслідуванні цієї справи у разі необхідності.

Тереза Мей подякувала Україні за вияв солідарності з Великою Британією і вчергове засудила агресію Росії на Донбасі та Криму.

Президент України подякував британській стороні за постійну підтримку територіальної цілісності України та невизнання результатів нещодавніх незаконних виборів на території окупованого Криму.

Обговорювалося також питання посилення санкцій у відповідь на агресивні дії РФ.

Співрозмовники обговорили питання посилення двосторонньої співпраці у сфері безпеки та оборони.

Президент Порошенко подякував за підтримку українських реформ.

У цьому контексті також йшлося про підготовку другої Міжнародної конференції щодо реформ в Україні у Копенгагені, що відбудеться у червні.

Президент запросив Прем’єр-міністра Терезу Мей відвідати Україну з офіційним візитом.

Теми: Велика БританіяПорошенко
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