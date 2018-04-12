Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко и Мэй обсудили ужесточение санкций против РФ

Четверг, 12 апреля 2018, 05:49

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй поговорили об отравлении в Солсбери, реформах в Украине и осудили агрессию России на Донбассе и в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В ходе беседы Порошенко выразил солидарность с британским народом и правительством в связи с отравлением Сергея Скрипача в городе Солсбери и отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости.

Тереза ​​Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и в очередной раз осудила агрессию России на Донбассе и в Крыму.

Президент Украины поблагодарил британскую сторону за постоянную поддержку территориальной целостности Украины и непризнание результатов недавних незаконных выборов на территории оккупированного Крыма.

Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ.

Собеседники обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Президент Порошенко поблагодарил за поддержку украинских реформ.

В этом контексте также речь шла о подготовке второй Международной конференции по реформам в Украине в Копенгагене, которая состоится в июне.

Президент пригласил премьер-министра Терезу Мэй посетить Украину с официальным визитом.

Темы: ВеликобританияПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Великобритания
В парламенте Британии хотят наказать главу оборонного комитета, который вдруг похвалил талибов
Британия надеется, что Эрдоган поможет вернуть Россию к "зерновой сделке"
Сын конструктора российских боевых дронов работает в ООН, а жена - живет в Британии - СМИ
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: