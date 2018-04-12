Сили Асада встановили контроль над містом Дума

Урядові війська Сирії встановили контроль над містом Дума, що раніше перебувало під контролем повстанців з угрупування "Джейш аль-Іслам".

Про це повідомив начальник російського "Центру з примирення ворогуючих сторін в Сирії" генерал-майор Юрій Євтушенко, пише Інтерфакс.

"Сьогодні відбулася знакова подія в історії Сирійської Арабської Республіки. Піднятий державний прапор над будівлею міста Думи ознаменував контроль над цим населеним пунктом, а отже - над Східною Гутою в цілому", - підкреслив генерал-майор.

Він додав, що зараз в місті приступлять до роботи підрозділи військової поліції Росії, які "будуть стежити за дотриманням правопорядку під час переходу Думи під контроль законного уряду Сирії".

Нагадаємо, в лютому урядові сили почали масштабний наступ на позиції повстанців у східній Гуті. За останніми даними, за час проведення наступальної операції в цьому районі загинули понад 1700 мирних жителів.

Як повідомлялося, згідно з показаннями Сирійської групи допомоги, в суботу, 7 квітня, у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми.

Лікарі і свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.

Президент США Дональд Трамп і західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада у відповідь на хімічну атаку.

Росія пригрозила, що кожна ракета США, випущена по Сирії, буде збита, як і пристрої, з яких ці ракети випущені.

У відповідь президент США Дональд Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів у Сирії, заявивши, що "на підході хороші, нові і" розумні "ракети".

В свою чергу, прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова порадила США атакувати терористів, а не "законний сирійський уряд, який бореться з міжнародним тероризмом".

Як повідомлялося, війська режиму сирійського президента Башара Асада перекинули частину бойової авіації на базу "Хмеймім", яку використовує Росія, остерігаючись можливих авіаударів коаліції на чолі з США.

Військові дії, як очікується, мають відбутися до понеділка.