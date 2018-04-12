Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сили Асада встановили контроль над містом Дума

Четвер, 12 квітня 2018, 06:25

Урядові війська Сирії встановили контроль над містом Дума, що раніше перебувало під контролем повстанців з угрупування "Джейш аль-Іслам".

Про це повідомив начальник російського "Центру з примирення ворогуючих сторін в Сирії" генерал-майор Юрій Євтушенко, пише Інтерфакс.

"Сьогодні відбулася знакова подія в історії Сирійської Арабської Республіки. Піднятий державний прапор над будівлею міста Думи ознаменував контроль над цим населеним пунктом, а отже - над Східною Гутою в цілому", - підкреслив генерал-майор.

Він додав, що зараз в місті приступлять до роботи підрозділи військової поліції Росії, які "будуть стежити за дотриманням правопорядку під час переходу Думи під контроль законного уряду Сирії".

Нагадаємо, в лютому урядові сили почали масштабний наступ на позиції повстанців у східній Гуті. За останніми даними, за час проведення наступальної операції в цьому районі загинули понад 1700 мирних жителів.

Як повідомлялося, згідно з показаннями Сирійської групи допомоги, в суботу, 7 квітня, у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми.

Лікарі і свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.

Президент США Дональд Трамп і західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада у відповідь на хімічну атаку.

Росія пригрозила, що кожна ракета США, випущена по Сирії, буде збита, як і пристрої, з яких ці ракети випущені.

У відповідь президент США Дональд Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів у Сирії, заявивши, що "на підході хороші, нові і" розумні "ракети".

В свою чергу, прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова порадила США атакувати терористів, а не "законний сирійський уряд, який бореться з міжнародним тероризмом".

Як повідомлялося, війська режиму сирійського президента Башара Асада перекинули частину бойової авіації на базу "Хмеймім", яку використовує Росія, остерігаючись можливих авіаударів коаліції на чолі з США.

Військові дії, як очікується, мають відбутися до понеділка.

Теми: СиріяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
Усі новини...
Реклама: