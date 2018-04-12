Силы Асада установили контроль над городом Дума

Правительственные войска Сирии установили контроль над городом Дума, ранее находившимся под контролем повстанцев из группировки "Джейш аль-Ислам".

Об этом сообщил начальник российского "Центра по примирению враждующих сторон в Сирии" генерал-майор Юрий Евтушенко, пишет Интерфакс.

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно - над Восточной Гутой в целом", - подчеркнул генерал-майор.

Он добавил, что сейчас в городе приступят к работе подразделения военной полиции России, которые "будут следить за соблюдением правопорядка при переходе Думы под контроль законного правительства Сирии".

Напомним, в феврале правительственные силы начали масштабное наступление на позиции повстанцев в Восточной Гуте. По последним данным, за время проведения наступательной операции в этом районе погибли более 1700 мирных жителей.

Как сообщалось, согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу, 7 апреля, в предполагаемой химической атаке на город Дума в восточной Гуте погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы.

Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлора.

Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада в ответ на химическую атаку.

Россия пригрозила, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, из которых эти ракеты выпущены.

В ответ президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что "на подходе хорошие, новые и "умные" ракеты".

В свою очередь, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова посоветовала США атаковать террористов, а не "законное сирийское правительство, которое борется с международным терроризмом".

Как сообщалось, войска режима сирийского президента Башара Асада перебросили часть боевой авиации на базу "Хмеймим", которую использует Россия, остерегаясь возможных авиаударов коалиции во главе с США.

Военные действия, как ожидается, должны состояться до понедельника.