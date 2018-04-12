Єльченко: Реформи ООН не буде без вирішення проблеми вето

Для того, щоб Рада Безпеки ООН запрацювала як ефективний міжнародний механізм та була здатна сприяти встановленню миру у світі, необхідно передусім знайти рішення проблеми з правом вето, яким наділені постійні члени Радбезу.

Таке переконання висловив в інтерв'ю програмі "настоящее время" постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає Укрінформ.

"Я є відвертим песимістом щодо реформи в Раді Безпеки, оскільки це тягнеться не один десяток років. Реально не буде жодної реформи, допоки не буде знайдене вирішення проблеми вето", - зауважив український дипломат.

Він підкреслив, що постійні члени Ради Безпеки (Велика Британія, Китай, США, Росія, Франція) "ніколи не відмовляться від права вето добровільно, і це зрозуміло всім". А ті країни, які намагаються стати новими постійними членами Радбезу, не хочуть цього статусу без права вето.

Єльченко також зауважив, що вважає правильною ідею, яку також підтримує більшість країн-членів ООН, щоб та країна-постійний член РБ ООН, яка є стороною конфлікту, добровільно відмовлялася би від права вето в питаннях, у яких розглядається цей конфлікт.

"Класичний приклад – це ситуація між Росією і Україною, але безумовно, Росія ніколи не відмовиться від права вето, насамперед, у цьому випадку", - підкреслив постійний представник України при ООН.

Як повідомлялось, напередодні верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн заявив, що Радбез паралізований правом вето.

Як повідомлялось, декларацію про реформу ООН підтримали 128 країн.