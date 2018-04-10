Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Комісар ООН: Радбез паралізований правом вето

Вівторок, 10 квітня 2018, 06:33

Нездатність дати жорстку відповідь на застосування хімічної зброї лише заохочує її використання.

Про це йдеться в заяві верховного комісара ООН з прав людини Зейда Раада аль-Хуссейна, опублікованій на його сайті.

"Після десятиліть, коли ми думали, що успішно оголосили поза законом використання хімічної та біологічної зброї, світ сидить спокійно, поки її застосування в Сирії стає нормою", - заявив Зейд аль-Хуссейн.

"Це колективне знизування плечима з приводу ще одного можливого використання одного з найжахливіших знарядь, коли-небудь створених людиною, неймовірно небезпечне ... Ряд дуже сильних держав безпосередньо залучені в конфлікт в Сирії, і все ж вони абсолютно не змогли зупинити цю загрозливу регресію що веде до використання хімічної зброї усіма підряд", - попередив він.

Аль-Хуссейн нагадав, що заборона на використання хімічної зброї повністю підтримується практично кожною країною у всьому світі: в цілому 192 держави, включаючи Сирію, ратифікували Конвенцію про хімічну зброю, яка набула чинності в квітні 1997 року.

Проте хімічна зброя, як вважають, використовувалася різними сторонами в конфлікті в Сирії щонайменше в 35 окремих випадках з початку 2013 року.

"Словестного засудження явно недостатньо і крайня нездатність належним чином розслідувати всі твердження про атаки з боку всіх сторін, досі заохочує використання такої підлої зброї і підриває легітимність міжнародного правопорядку", - сказав аль-Хусейн.

Нагадаємо, повідомлення про чергову атаку на східну Гуту, під час якої було використано токсичний газ, з'явилися 7 квітня. Бочкова бомба, яка містила зарин, ймовірно, була скинута  з вертольота. 

У той же день у Держдепі США заявили, що контролюють повідомлення і що Росія, яка воює на боці сирійського уряду, має нести відповідальність за використання смертоносних хімікатів.

В Міноборони РФ заявили, що повідомлення про застосування сирійською армією проти бойовиків у Думі (Східна Гута) бомби з хлором не відповідають дійсності.

Глава Пентагону Джеймс Меттіс зазначив, що не виключає відповіді на застосування хімічної зброї у Сирії.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров у свою чергу заявляв, що звинувачення на адресу Дамаска у застосуванні хімічної зброї у м.Дума є "провокацією". Він додав, що військові фахівці з РФ "відвідали місце ймовірної хімічної атаки у Сирії" і не виявили там слідів застосування хлору.

У понеділок президент США заявив, що рішення щодо відповіді США на події у Сирії буде ухвалено протягом наступних 24-48 годин.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сиріяправа людиниООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
Усі новини...
Реклама: