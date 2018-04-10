Комісар ООН: Радбез паралізований правом вето

Нездатність дати жорстку відповідь на застосування хімічної зброї лише заохочує її використання.

Про це йдеться в заяві верховного комісара ООН з прав людини Зейда Раада аль-Хуссейна, опублікованій на його сайті.

"Після десятиліть, коли ми думали, що успішно оголосили поза законом використання хімічної та біологічної зброї, світ сидить спокійно, поки її застосування в Сирії стає нормою", - заявив Зейд аль-Хуссейн.

"Це колективне знизування плечима з приводу ще одного можливого використання одного з найжахливіших знарядь, коли-небудь створених людиною, неймовірно небезпечне ... Ряд дуже сильних держав безпосередньо залучені в конфлікт в Сирії, і все ж вони абсолютно не змогли зупинити цю загрозливу регресію що веде до використання хімічної зброї усіма підряд", - попередив він.

Аль-Хуссейн нагадав, що заборона на використання хімічної зброї повністю підтримується практично кожною країною у всьому світі: в цілому 192 держави, включаючи Сирію, ратифікували Конвенцію про хімічну зброю, яка набула чинності в квітні 1997 року.

Проте хімічна зброя, як вважають, використовувалася різними сторонами в конфлікті в Сирії щонайменше в 35 окремих випадках з початку 2013 року.

"Словестного засудження явно недостатньо і крайня нездатність належним чином розслідувати всі твердження про атаки з боку всіх сторін, досі заохочує використання такої підлої зброї і підриває легітимність міжнародного правопорядку", - сказав аль-Хусейн.

Нагадаємо, повідомлення про чергову атаку на східну Гуту, під час якої було використано токсичний газ, з'явилися 7 квітня. Бочкова бомба, яка містила зарин, ймовірно, була скинута з вертольота.

У той же день у Держдепі США заявили, що контролюють повідомлення і що Росія, яка воює на боці сирійського уряду, має нести відповідальність за використання смертоносних хімікатів.

В Міноборони РФ заявили, що повідомлення про застосування сирійською армією проти бойовиків у Думі (Східна Гута) бомби з хлором не відповідають дійсності.

Глава Пентагону Джеймс Меттіс зазначив, що не виключає відповіді на застосування хімічної зброї у Сирії.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров у свою чергу заявляв, що звинувачення на адресу Дамаска у застосуванні хімічної зброї у м.Дума є "провокацією". Він додав, що військові фахівці з РФ "відвідали місце ймовірної хімічної атаки у Сирії" і не виявили там слідів застосування хлору.

У понеділок президент США заявив, що рішення щодо відповіді США на події у Сирії буде ухвалено протягом наступних 24-48 годин.