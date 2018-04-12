Ельченко: Реформы ООН не будет без решения проблемы вето

Для того, чтобы Совет Безопасности ООН заработала как эффективный международный механизм и был способен содействовать установлению мира в мире, необходимо прежде всего найти решение проблемы с правом вето, которым наделены постоянные члены Совбеза.

Такое убеждение высказал в интервью программе "настоящее время" постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.

"Я являюсь откровенным пессимистом относительно реформы в Совете Безопасности, поскольку это тянется не один десяток лет. Реально не будет никакой реформы, пока не будет найдено решение проблемы вето", - отметил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что постоянные члены Совета Безопасности (Великобритания, Китай, США, Россия, Франция) "никогда не откажутся от права вето добровольно, и это понятно всем". А те страны, которые пытаются стать новыми постоянными членами Совбеза, не хотят этого статуса без права вето.

Ельченко также отметил, что считает правильной идею, которую также поддерживает большинство стран-членов ООН, чтобы и страна-постоянный член СБ ООН, которая является стороной конфликта, добровольно отказывалась бы от права вето в вопросах, в которых рассматривается этот конфликт.

"Классический пример - это ситуация между Россией и Украиной, но безусловно, Россия никогда не откажется от права вето, прежде всего, в этом случае", - подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

Как сообщалось, накануне верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что Совбез парализован правом вето.

Как сообщалось, декларацию о реформе ООН поддержали 128 стран.