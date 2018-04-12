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Росія вивела свої кораблі з бази Тартус в Сирії

Четвер, 12 квітня 2018, 07:16

Остерігаючись ймовірного удару коаліції на чолі з США, російські військові кораблі залишили сирійський порт Тартус. 

Про це повідомляє моніторинговий портал Image Satellite International (ISI) в Twitter. 

"ISI виявила: Зникнення більшості кораблів російського ВМФ з порту Тартус, Сирія. Ці зниклі військові кораблі зараз дислокуються в морі через можливі у близькому майбутньому удари. Залишився тільки один підводний човен класу Кіло", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, згідно з показаннями Сирійської групи допомоги, в суботу, 7 квітня, у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми.

Лікарі і свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.

Президент США Дональд Трамп і західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада у відповідь на хімічну атаку.

Росія пригрозила, що кожна ракета США, випущена по Сирії, буде збита, як і пристрої, з яких ці ракети випущені.

У відповідь президент США Дональд Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів у Сирії, заявивши, що "на підході хороші, нові і "розумні" ракети".

В свою чергу, прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова порадила США атакувати терористів, а не "законний сирійський уряд, який бореться з міжнародним тероризмом".

Як повідомлялося, війська режиму сирійського президента Башара Асада перекинули частину бойової авіації на базу "Хмеймім", яку використовує Росія, остерігаючись можливих авіаударів коаліції на чолі з США.

Військові дії, як очікується, мають відбутися до понеділка.

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