Росія вивела свої кораблі з бази Тартус в Сирії

Остерігаючись ймовірного удару коаліції на чолі з США, російські військові кораблі залишили сирійський порт Тартус.

Про це повідомляє моніторинговий портал Image Satellite International (ISI) в Twitter.

"ISI виявила: Зникнення більшості кораблів російського ВМФ з порту Тартус, Сирія. Ці зниклі військові кораблі зараз дислокуються в морі через можливі у близькому майбутньому удари. Залишився тільки один підводний човен класу Кіло", — йдеться в повідомленні.

ISI reveals: Disappearance of most of the #Russian #Naval Forces from #Tartus Port, #Syria.

Those missing naval vessels have now been deployed at sea due to possible near-future #strikes. Only one #kilo class submarine remained.#russiannavy #Syriastrikes #foxnews #kilo pic.twitter.com/guRA9w0qqt