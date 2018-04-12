Россия вывела свои корабли из базы Тартус в Сирии
Опасаясь возможного удара коалиции во главе с США, российские военные корабли залишишилы сирийский порт Тартус.
Об этом сообщает мониторинговый портал Image Satellite International (ISI) в Twitter.
"ISI обнаружила: Исчезновение большинства кораблей российского ВМФ из порта Тартус, Сирия. Эти исчезнувшие военные корабли сейчас дислоцируются в море из-за возможных в ближайшем будущем ударов. Осталась только одна подводная лодка класса Кило", - говорится в сообщении.
ISI reveals: Disappearance of most of the #Russian #Naval Forces from #Tartus Port, #Syria.— imagesatintl (@imagesatint) 11 квітня 2018 р.
Those missing naval vessels have now been deployed at sea due to possible near-future #strikes. Only one #kilo class submarine remained.#russiannavy #Syriastrikes #foxnews #kilo pic.twitter.com/guRA9w0qqt
Как сообщалось, согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу, 7 апреля, в предполагаемой химической атаке на город Дума в восточной Гуте погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы.
Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлора.
Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада в ответ на химическую атаку.
Россия пригрозила, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, из которых эти ракеты выпущены.
В ответ президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что "на подходе хорошие, новые и "умные" ракеты".
В свою очередь, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова посоветовала США атаковать террористов, а не "законное сирийское правительство, которое борется с международным терроризмом".
Как сообщалось, войска режима сирийского президента Башара Асада перебросили часть боевой авиации на базу "Хмеймим", которую использует Россия, остерегаясь возможных авиаударов коалиции во главе с США.
Военные действия, как ожидается, должны состояться до понедельника.