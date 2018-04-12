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Россия вывела свои корабли из базы Тартус в Сирии

Четверг, 12 апреля 2018, 07:16

Опасаясь возможного удара коалиции во главе с США, российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус.

Об этом сообщает мониторинговый портал Image Satellite International (ISI) в Twitter.

"ISI обнаружила: Исчезновение большинства кораблей российского ВМФ из порта Тартус, Сирия. Эти исчезнувшие военные корабли сейчас дислоцируются в море из-за возможных в ближайшем будущем ударов. Осталась только одна подводная лодка класса Кило", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу, 7 апреля, в предполагаемой химической атаке на город Дума в восточной Гуте погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы.

Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлора.

Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада в ответ на химическую атаку.

Россия пригрозила, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, из которых эти ракеты выпущены.

В ответ президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что "на подходе хорошие, новые и "умные" ракеты".

В свою очередь, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова посоветовала США атаковать террористов, а не "законное сирийское правительство, которое борется с международным терроризмом".

Как сообщалось, войска режима сирийского президента Башара Асада перебросили часть боевой авиации на базу "Хмеймим", которую использует Россия, остерегаясь возможных авиаударов коалиции во главе с США.

Военные действия, как ожидается, должны состояться до понедельника.

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