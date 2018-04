Россия вывела свои корабли из базы Тартус в Сирии

Опасаясь возможного удара коалиции во главе с США, российские военные корабли залишишилы сирийский порт Тартус.

Об этом сообщает мониторинговый портал Image Satellite International (ISI) в Twitter.

"ISI обнаружила: Исчезновение большинства кораблей российского ВМФ из порта Тартус, Сирия. Эти исчезнувшие военные корабли сейчас дислоцируются в море из-за возможных в ближайшем будущем ударов. Осталась только одна подводная лодка класса Кило", - говорится в сообщении.

ISI reveals: Disappearance of most of the #Russian #Naval Forces from #Tartus Port, #Syria.

Those missing naval vessels have now been deployed at sea due to possible near-future #strikes. Only one #kilo class submarine remained.#russiannavy #Syriastrikes #foxnews #kilo pic.twitter.com/guRA9w0qqt