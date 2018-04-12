Канада не битиме по Сирії, а Британія може вдарити з Кіпру

Канадські війська не братимуть участі у можливій збройній операції проти сирійського режиму.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в інтерв'ю Radio-Canada, повідомляє "Укрінформ".

"Ми не розглядаємо можливість нашої присутності у Сирії", – сказав Трюдо.

Він нагадав, що канадські військові проводять операції на півночі Іраку та в Латвії і в майбутньому відправляться також у Малі.

"У Сирії ми надаємо гуманітарну допомогу, працюємо на політичному та дипломатичному фронтах, аби спробувати знайти вирішення конфлікту", – заявив голова уряду Канади.

Між тим, джерело The Times повідомило, що Великобританія готується до завдання ударів по Сирії і її літаки на військовій базі на Кіпрі приведено в повну боєготовність.

"Наші літаки вже виведені на злітно-посадочні смуги в Акротірі. Ми готові", – заявило джерело видання, цитує УНІАН.



На авіабазі Британії на півдні острова зараз перебувають 8 винищувачів-бомбардувальників Panavia Tornado, оснащених крилатими ракетами. Ще 6 літаків, оснащених ракетами класу "повітря-повітря" можуть вести їхнє прикриття.

Тим часом до берегів Сирії рухаються кораблі британського ВМФ. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей розпорядилася перемістити британські підводні човни ближче до Сирії – на відстань ракетного пострілу.