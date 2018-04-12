Канада не битиме по Сирії, а Британія може вдарити з Кіпру

Канадські війська не братимуть участі у можливій збройній операції проти сирійського режиму.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в інтерв'ю Radio-Canada, повідомляє "Укрінформ".

"Ми не розглядаємо можливість нашої присутності у Сирії", – сказав Трюдо.

Він нагадав, що канадські військові проводять операції на півночі Іраку та в Латвії і в майбутньому відправляться також у Малі.

"У Сирії ми надаємо гуманітарну допомогу, працюємо на політичному та дипломатичному фронтах, аби спробувати знайти вирішення конфлікту", – заявив голова уряду Канади.

Між тим, джерело The Times повідомило, що Великобританія готується до завдання ударів по Сирії і її літаки на військовій базі на Кіпрі приведено в повну боєготовність.

"Наші літаки вже виведені на злітно-посадочні смуги в Акротірі. Ми готові", – заявило джерело видання, цитує УНІАН.



На авіабазі Британії на півдні острова зараз перебувають 8 винищувачів-бомбардувальників Panavia Tornado, оснащених крилатими ракетами. Ще 6 літаків, оснащених ракетами класу "повітря-повітря" можуть вести їхнє прикриття.

Тим часом до берегів Сирії рухаються кораблі британського ВМФ. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей розпорядилася перемістити британські підводні човни ближче до Сирії – на відстань ракетного пострілу.

Авіакомпанія Kuwait Airways із 12 квітня припинила польоти в столицю Лівану Бейрут, повідомила авіакомпанія у Twitter.



Так вирішили на тлі попереджень влади грецької громади Кіпру про ймовірні загрози безпеки польотів через повітряний простір Лівану.

فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتباراً من اليوم الخميس ١٢أبريل وحتى إشعار آخر شاكرين تفهمكم وتعاونكم متمنيين السلامة للجميع. — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) April 11, 2018

Європейська організація з безпеки повітряної навігації 11 квітня попередила авіакомпанії про можливість завдання авіаударів по Сирії, зазначає агентство "Анадолу".



"Євроконтроль" рекомендував усім авіакомпаніям посилити контроль над польотами в Східному Середземномор'ї через можливе завдання ударів ракетами "повітря – земля" і крилатими ракетами, а також збоїв у роботі навігаційного обладнання.