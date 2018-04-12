Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада не битиме по Сирії, а Британія може вдарити з Кіпру

Четвер, 12 квітня 2018, 09:27

Канадські війська не братимуть участі у можливій збройній операції проти сирійського режиму.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в інтерв'ю Radio-Canada, повідомляє "Укрінформ".

"Ми не розглядаємо можливість нашої присутності у Сирії", – сказав Трюдо.

Він нагадав, що канадські військові проводять операції на півночі Іраку та в Латвії і в майбутньому відправляться також у Малі.

"У Сирії ми надаємо гуманітарну допомогу, працюємо на політичному та дипломатичному фронтах, аби спробувати знайти вирішення конфлікту", – заявив голова уряду Канади.

Між тим, джерело The Times повідомило, що Великобританія готується до завдання ударів по Сирії і її літаки на військовій базі на Кіпрі приведено в повну боєготовність.

"Наші літаки вже виведені на злітно-посадочні смуги в Акротірі. Ми готові", – заявило джерело видання, цитує УНІАН.

На авіабазі Британії на півдні острова зараз перебувають 8 винищувачів-бомбардувальників Panavia Tornado, оснащених крилатими ракетами. Ще 6 літаків, оснащених ракетами класу "повітря-повітря" можуть вести їхнє прикриття.

Тим часом до берегів Сирії рухаються кораблі британського ВМФ. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей розпорядилася перемістити британські підводні човни ближче до Сирії – на відстань ракетного пострілу.

Авіакомпанія Kuwait Airways із 12 квітня припинила польоти в столицю Лівану Бейрут, повідомила авіакомпанія у Twitter.

Так вирішили на тлі попереджень влади грецької громади Кіпру про ймовірні загрози безпеки польотів через повітряний простір Лівану.

Європейська організація з безпеки повітряної навігації 11 квітня попередила авіакомпанії про можливість завдання авіаударів по Сирії, зазначає агентство "Анадолу".

"Євроконтроль" рекомендував усім авіакомпаніям посилити контроль над польотами в Східному Середземномор'ї через можливе завдання ударів ракетами "повітря – земля" і крилатими ракетами, а також збоїв у роботі навігаційного обладнання.

УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: СиріяВелика БританіяКанада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Сирія
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Україна планувала атаки на російські війська у Сирії – ЗМІ
Останні новини
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
Усі новини...
Реклама: