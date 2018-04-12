Канада не будет бить по Сирии, а Британия может ударить с Кипра

Канадские войска не будут участвовать в возможной вооруженной операции против сирийского режима.



Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью Radio-Canada, сообщает "Укринформ".



"Мы не рассматриваем возможность нашего присутствия в Сирии", – сказал он.

Трюдо напомнил, что канадские военные проводят операции на севере Ирака и в Латвии, а в будущем отправятся также в Мали.



"В Сирии мы предоставляем гуманитарную помощь, работаем на политическом и дипломатическом фронтах, чтобы попытаться найти решение конфликта", – заявил глава правительства Канады.



Между тем, источник The Times сообщил, что Великобритания готовится к нанесению ударов по Сирии – и ее самолеты на военной базе на Кипре приведены в полную боеготовность.



"Наши самолеты уже выведены на взлетно-посадочные полосы в Акротири. Мы готовы", – заявил источник, цитирует УНИАН.



На авиабазе Британии на юге острова сейчас находятся 8 истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенных крылатыми ракетами. Еще 6 самолетов, оснащенных ракетами класса "воздух – воздух" могут прикрывать их.

Между тем, к берегам Сирии движутся корабли британского ВМФ. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй распорядилась переместить британские подводные лодки ближе к Сирии – на расстояние ракетного выстрела.

Авиакомпания Kuwait Airways с 12 апреля приостановила полеты в столицу Ливана Бейрут, сообщила авиакомпания в Twitter.

Так решили на фоне предупреждений властей греческой общины Кипра о вероятных угрозах безопасности полетов через воздушное пространство Ливана.

فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتباراً من اليوم الخميس ١٢أبريل وحتى إشعار آخر شاكرين تفهمكم وتعاونكم متمنيين السلامة للجميع. — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) April 11, 2018

Европейская организация по безопасности воздушной навигации 11 апреля предупредила авиакомпании о возможности нанесения авиаударов по Сирии, отмечает агентство "Анадолу".

"Евроконтроль" рекомендовал всем авиакомпаниям усилить контроль над полетами в Восточном Средиземноморье из-за возможного нанесения ударов ракетами "воздух-земля" и крылатыми ракетами и сбоев в работе навигационного оборудования.