Посольство РФ сумнівається у достовірності заяви Юлії Скрипаль

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Четвер, 12 квітня 2018, 10:13

Посольство РФ у Великій Британії сумнівається у тому, що заява, оприлюднена в середу Скотленд-Ярдом від імені Юлії Скрипаль, дійсно належить їй.

Відповідна заява розміщена на сайті посольства, передає "Європейська правда".

"З цікавістю ознайомилися з опублікованою на сайті Скотленд-Ярду заявою нібито від імені Юлії Скрипаль. Якщо все викладене в ній - правда, залишається тільки порадіти за нашу співвітчизницю. Однак в умовах неможливості переконатися в цьому на практиці публікація Лондонській поліції викликає більше питань, ніж відповідей", - заявили у посольстві.

"Як і раніше, хотілося б упевнитися, що заява дійсно виходить від Юлії. У цьому є великі сумніви", - додали там

Російські дипломати стверджують, що текст складений таким чином, щоб підкріпити офіційні заяви британської влади і водночас виключити будь-яку можливість контакту Юлії із зовнішнім світом.

Посольство РФ дивує теза про "доступ до друзів і сім'ї", коли ніхто з цитованих в російській і британській пресі друзів і родичів Скрипалів таких контактів не підтверджує.

Дипломати також здивовані, що теза "ніхто не говорить від мого імені" міститься в заяві, яка не зачитується на камеру самою Юлією, а публікується на сайті Скотленд-Ярду,

Скотленд-Ярд опублікував нову заяву Юлії Скрипаль, яка разом із батьком, колишнім російським подвійним агентом, була отруєна в Солсбері. Юлія підтвердила, що була виписана з лікарні в Солсбері 9 квітня. За її словами, батько залишається у госпіталі й він "все ще серйозно хворий".

Юлія запевнила, що має доступ до своїх друзів та родини. Вона також підтвердила, що посольство РФ запропонувало їй підтримку, але "на цей момент вона не хоче користуватись його послугами".

Майже місяць Скрипалі перебували у критичному стані в госпіталі. Здоров’я Юлії покращилось швидше, незабаром з критичного стану вийшов Сергій Скрипаль.

За повідомленнями ЗМІ,  британська влада перемістила доньку екс-шпигуна Сергія Скрипаля Юлію із госпіталя в Солсбері у лікарню на території військової бази.

Теми: Росія шпигунство Велика Британія
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