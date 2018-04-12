Посольство РФ сомневается в достоверности заявления Юлии Скрипач

Посольство РФ в Великобритании сомневается в том, что заявление, обнародованное в среду Скотленд-Ярдом от имени Юлии Скрипаль, действительно принадлежит ей.

Соответствующее заявление размещено на сайте посольства, передает "Европейская правда".

"С интересом ознакомились с опубликованным на сайте Скотленд-Ярда заявлением якобы от имени Юлии Скрипаль. Если все изложенное в нем - правда, остается только порадоваться за нашу соотечественницу. Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация Лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов", - заявили в посольстве.

"По-прежнему хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения", - добавили там.

Российские дипломаты утверждают, что текст составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром.

Посольство РФ удивляет тезис о "доступе к друзьям и семье", когда никто из цитируемых в российской и британской прессе друзей и родственников Скрипалей таких контактов не подтверждает.

Дипломаты также удивлены, что тезис "никто не говорит от моего имени" содержится в заявлении, которое не зачитывается на камеру самой Юлией, а публикуется на сайте Скотленд-Ярда.

Напомним, Скотленд-Ярд опубликовал новое заявление Юлии Скрипаль, которая вместе с отцом, бывшим российским двойным агентом, была отравлена ​​в Солсбери. Юлия подтвердила, что была выписана из больницы в Солсбери 9 апреля. По ее словам, отец остается в госпитале и он "все еще серьезно болен".

Юлия заверила, что имеет доступ к своим друзьям и семье. Она также подтвердила, что посольство РФ предложило ей поддержку, но "на данный момент она не хочет пользоваться его услугами".

Почти месяц Скрипали находились в критическом состоянии в госпитале. Здоровье Юлии улучшилось быстрее, вскоре из критического состояния вышел Сергей Скрипаль.

По сообщениям СМИ, британские власти переместила дочь экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлию из госпиталя в Солсбери в больницу на территории военной базы.