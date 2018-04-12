"Укрзалізниця" продає квитки на додаткові поїзди до "травневих"

"Укрзалізниця" розпочинає продаж квитків на додаткові потяги до травневих вихідних.

Про це у Facebook повідомляє в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

"Вже розпочинаємо продаж квитків на додаткові поїзди на кінець квітня. Нагадаю, українці відпочиватимуть 4 дні – з 28 квітня до 1 травня", – пише він у Facebook.



За даними Кравцова, за дні Великодніх свят поїздами подорожувало 870 тисяч пасажирів. Тож "Укрзалізниця" очікує чималий ажіотаж і на травневі вихідні.



Зараз нагоду придбати проїзні документи мають ті, хто планує маршрути у напрямку Одеси, Львова, Костянтинівки та Хмельницького.

Раніше Кабінет міністрів рекомендував українцям відпочивати з 28 квітня до 1 травня, а також 6-го й 9-го травня.