"Укрзализныця" продает билеты на дополнительные поезда к "майским"

643 просмотра
Четверг, 12 апреля 2018, 11:24

"Укрзализныця" начинает продажу билетов на дополнительные поезда к майским выходным.

Об этом в Facebook сообщает и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Уже начинаем продажу билетов на дополнительные поезда на конец апреля. Напомню, украинцы будут отдыхать 4 дня - с 28 апреля по 1 мая", - пишет он.

По данным Кравцова, за дни Пасхальных праздников поездами путешествовали 870 тысяч пассажиров. Поэтому "Укрзализныця" ожидает немалый ажиотаж и на майские выходные.

Сейчас возможность приобрести проездные документы должны те, кто планирует маршруты в направлении Одессы, Львова, Константиновки и Хмельницкого.

 

Ранее Кабинет министров рекомендовал украинцам отдыхать с 28 апреля по 1 мая, а также 6-го и 9-го мая.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця транспорт
powered by lun.ua
По теме
В "Укрзализныце" - обыски: пришли к одному из руководителей 12 апреля 2018, 10:47
В Укрзализныце отложили запланированное повышение цен на билеты 2 апреля 2018, 22:21
На Тернопольщине пассажирский поезд сошел с рельсов: украли пути 28 марта 2018, 11:41
Все новости
Главные новости
США поддерживают движение Украины к членству в НАТО – посол
В "Укрзализныце" - обыски: пришли к одному из руководителей
Финляндия выдала все разрешения на строительство "Северного потока-2"
АТО: 38 обстрелов, боевики применили 120-мм минометы во всех направлениях
Все новости
бренд

5 украинских брендов, которые шьют дождевики

психология

Новую привычку лучше формировать по утрам, а не вечером