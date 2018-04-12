"Укрзализныця" продает билеты на дополнительные поезда к "майским"

"Укрзализныця" начинает продажу билетов на дополнительные поезда к майским выходным.



Об этом в Facebook сообщает и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.



"Уже начинаем продажу билетов на дополнительные поезда на конец апреля. Напомню, украинцы будут отдыхать 4 дня - с 28 апреля по 1 мая", - пишет он.



По данным Кравцова, за дни Пасхальных праздников поездами путешествовали 870 тысяч пассажиров. Поэтому "Укрзализныця" ожидает немалый ажиотаж и на майские выходные.



Сейчас возможность приобрести проездные документы должны те, кто планирует маршруты в направлении Одессы, Львова, Константиновки и Хмельницкого.

Ранее Кабинет министров рекомендовал украинцам отдыхать с 28 апреля по 1 мая, а также 6-го и 9-го мая.