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На окуповану Луганщину почав мовити канал UA/TV

Четвер, 12 квітня 2018, 12:32

Телеканал мультимедійної платформи іномовлення України UA/TV розпочав мовлення у тестовому режимі на окуповані території Луганської області.

Про це 12 квітня повідомляє Міністерство інформаційної політики.  

Із телевежі в Бахмутівці (Луганська область) сєверодонецьке КП "Інноваційно-інформаційний центр" почало трансляцію UA/TV в тестовому режимі на 40-му ТВК з потужністю 1,2 кВт у цифровому форматі DVB-T2.

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець зазначив: "Робота в рамках Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики України продовжується".

"І ми раді повідомити про ще один крок до забезпечення повноцінного мовлення UA/TV на окуповані Крим та Донбас", – заявив він.

Раніше UA/TV почав мовити у тестовому режимі на окуповані території Криму та Донеччини – з телевеж у Чонгарі (Херсонська область) та Волновасі (Донецька область) відповідно.

UA/TV – єдиний інформаційний цілодобовий телеканал іномовлення, який почав працювати 1 жовтня 2015 року. Він транслює новини та програми власного виробництва через супутникові та кабельні мережі п’ятьма мовами – українською, англійською, російською, арабською та кримськотатарською.

Теми: телебаченняЛуганська областьДонбас
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