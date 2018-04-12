На окуповану Луганщину почав мовити канал UA/TV

Телеканал мультимедійної платформи іномовлення України UA/TV розпочав мовлення у тестовому режимі на окуповані території Луганської області.

Про це 12 квітня повідомляє Міністерство інформаційної політики.

Із телевежі в Бахмутівці (Луганська область) сєверодонецьке КП "Інноваційно-інформаційний центр" почало трансляцію UA/TV в тестовому режимі на 40-му ТВК з потужністю 1,2 кВт у цифровому форматі DVB-T2.

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець зазначив: "Робота в рамках Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики України продовжується".

"І ми раді повідомити про ще один крок до забезпечення повноцінного мовлення UA/TV на окуповані Крим та Донбас", – заявив він.

Раніше UA/TV почав мовити у тестовому режимі на окуповані території Криму та Донеччини – з телевеж у Чонгарі (Херсонська область) та Волновасі (Донецька область) відповідно.

UA/TV – єдиний інформаційний цілодобовий телеканал іномовлення, який почав працювати 1 жовтня 2015 року. Він транслює новини та програми власного виробництва через супутникові та кабельні мережі п’ятьма мовами – українською, англійською, російською, арабською та кримськотатарською.