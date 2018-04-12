На оккупированную Луганщину начал вещать канал UA/TV

Телеканал мультимедийной платформы иновещания Украины UA/TV начал вещание в тестовом режиме на оккупированные территории Луганской области.



Об этом 12 апреля сообщает Министерство информационной политики.



С телебашни в Бахмутовке (Луганская область) северодонецкое КП "Инновационно-информационный центр" начало трансляцию UA/TV в тестовом режиме на 40-м ТВК мощностью 1,2 кВт в цифровом формате DVB-T2.



Министр информационной политики Юрий Стець отметил: "Работа в рамках Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики Украины продолжается".



"И мы рады сообщить о еще одном шаге к обеспечению полноценного вещания UA/TV на оккупированные Крым и Донбасс", – заявил он.



Ранее UA/TV начал вещать в тестовом режиме на оккупированные территории Крыма и Донетчины – с телебашен в Чонгаре (Херсонская область) и Волновахе (Донецкая область) соответственно.



UA/TV – единый информационный круглосуточный телеканал иновещания, который начал работать 1 октября 2015 года. Он транслирует новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети на пяти языках – украинском, английском, русском, арабском и крымскотатарском.