На оккупированную Луганщину начал вещать канал UA/TV

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Четверг, 12 апреля 2018, 12:32

Телеканал мультимедийной платформы иновещания Украины UA/TV начал вещание в тестовом режиме на оккупированные территории Луганской области.

Об этом 12 апреля сообщает Министерство информационной политики.

С телебашни в Бахмутовке (Луганская область) северодонецкое КП "Инновационно-информационный центр" начало трансляцию UA/TV в тестовом режиме на 40-м ТВК мощностью 1,2 кВт в цифровом формате DVB-T2.

Министр информационной политики Юрий Стець отметил: "Работа в рамках Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики Украины продолжается".

"И мы рады сообщить о еще одном шаге к обеспечению полноценного вещания UA/TV на оккупированные Крым и Донбасс", – заявил он.

Ранее UA/TV начал вещать в тестовом режиме на оккупированные территории Крыма и Донетчины – с телебашен в Чонгаре (Херсонская область) и Волновахе (Донецкая область) соответственно.

UA/TV – единый информационный круглосуточный телеканал иновещания, который начал работать 1 октября 2015 года. Он транслирует новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети на пяти языках – украинском, английском, русском, арабском и крымскотатарском.

Темы: телевидение Луганская область Донбасс
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