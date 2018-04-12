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На Вінниччині повідомили про підозру прокурору, якого піймали на хабарі

Четвер, 12 квітня 2018, 12:46

Заступнику прокурора Вінницької області, якого затримали на хабарі співробітники Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро, 12 квітня повідомили про підозру.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що йому інкримінують вчинення злочину, кваліфікованого за ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України ("Зловживання впливом").

Також повідомляється, що напередодні про підозру повідомлено ще двом його співучасникам.

"Прокурора викрито одразу після отримання неправомірної вигоди в розмірі 5 тис. дол. США від двох посередників, якими виявились адвокат та фізична особа", - сказано у заяві.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали на хабарі заступника керівника прокуратури Вінницької області.

Зазначалося, що посадовець вимагав шість тисяч доларів за вирішення питання стосовно закриття кримінального провадження щодо самовільного захоплення 50 гектарів земель сільськогосподарського призначення в одному із районів Вінниччини.

Українська правда
Теми: НАБУпрокуратурахабар
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