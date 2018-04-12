В Винницкой области сообщили о подозрении прокурору, которого поймали на взятке

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Четверг, 12 апреля 2018, 12:46

Заместителю прокурора Винницкой области, которого поймали на взятке сотрудники Службы безопасности и Национального антикоррупционного бюро, 12 апреля сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что ему инкриминируют совершение преступления, квалифицированного по ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины ( "Злоупотребление влиянием").

Также сообщается, что накануне о подозрении сообщено еще двум его соучастникам.

"Прокурора разоблачили сразу после получения неправомерной выгоды в размере 5 тыс. долл. США от двух посредников, которыми оказались адвокат и физическое лицо", - говорится в заявлении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности и Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали на взятке заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области.

Отмечалось, что чиновник требовал шесть тысяч долларов за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области.

Украинская правда
Темы: НАБУ прокуратура взятка
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