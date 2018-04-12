НАБУ відкрило провадження відносно Омельченка через квартиру

Національне антикорупційне бюро у березні відкрило кримінальне провадження за фактом декларування головою фракції "Єдність" у Київраді Олександром Омельченком недостовірної інформації.

Про це йдеться в матеріалах Солом'янського райсуду Києва від 23 березня.

Джерело "Української правди" у НАЗК, до якого подають е-декларації, і яке проводить їх перевірку (у тому числі і на запит НАБУ) підтвердило, що мова йде саме про Омельченка.

Відзначається, що детективи НАБУ клопотали про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження.

Своє прохання вони аргументували тим, що депутат Київради 31.03.2017 року подав електронну декларацію за 2016 рік, а 06.04.2017 року у виправленій електронній декларації за 2016 рік вніс "завідомо недостовірні відомості про наявні у нього у власності об'єкти нерухомості".

Відзначається, що Омельченко не зазначив відомості про два машиномісця (площею 18,4 м2 та 15,2м2) і факт дарування 3-кімнатної квартири площею 171,6 м2 своєму сину.

Слідство з'ясувало, що реєстрацію права власності та посвідчення договору дарування квартири здійснював приватний нотаріус, тому виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса.

"Детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів", - йдеться в матеріалах суду.

Суд клопотання детективів НАБУ задовольнив. Їм надано місячний доступ до документів нотаріуса.

Відзначається, якщо доступ до речей не буде наданий, то суд за клопотанням детективів може дати дозвіл на обшук.

10 квітня НАЗК повідомило, що розпочало повну перевірку електронної декларації екс-мера столиці, голови фракції "Єдність" у Київраді Олександра Омельченка на підставі інформації від НАБУ.