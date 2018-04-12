Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ відкрило провадження відносно Омельченка через квартиру

Четвер, 12 квітня 2018, 14:09
НАБУ відкрило провадження відносно Омельченка через квартиру

Національне антикорупційне бюро у березні відкрило кримінальне провадження за фактом декларування головою фракції "Єдність" у Київраді Олександром Омельченком недостовірної інформації.

Про це йдеться в матеріалах Солом'янського райсуду Києва від 23 березня.

Джерело "Української правди" у НАЗК, до якого подають е-декларації, і яке проводить їх перевірку (у тому числі і на запит НАБУ) підтвердило, що мова йде саме про Омельченка.

Відзначається, що детективи НАБУ клопотали про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження.

Своє прохання вони аргументували тим, що депутат Київради 31.03.2017 року подав електронну декларацію за 2016 рік, а 06.04.2017 року у виправленій електронній декларації за 2016 рік вніс "завідомо недостовірні відомості про наявні у нього у власності об'єкти нерухомості".

Відзначається, що Омельченко не зазначив відомості про два машиномісця (площею 18,4 м2 та 15,2м2) і факт дарування 3-кімнатної квартири площею 171,6 м2 своєму сину.

Слідство з'ясувало, що реєстрацію права власності та посвідчення договору дарування квартири здійснював приватний нотаріус, тому виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса.

"Детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів", - йдеться в матеріалах суду.

Суд клопотання детективів НАБУ задовольнив. Їм надано місячний доступ до документів нотаріуса.

Відзначається, якщо доступ до речей не буде наданий, то суд за клопотанням детективів може дати дозвіл на обшук.

10 квітня НАЗК повідомило, що розпочало повну перевірку електронної декларації екс-мера столиці, голови фракції "Єдність" у Київраді Олександра Омельченка на підставі інформації від НАБУ. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОмельченкодеклараціїНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Омельченко
Кличко вже не хоче перейменування вулиці Скоропадського на Омельченка: підтримав петицію
Комісія Київради підтримала вулицю Омельченка, хоча кияни проголосували проти
Кияни не хочуть вулицю на честь ексмера Омельченка: петиція зібрала підписи
Останні новини
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
Усі новини...
Реклама: