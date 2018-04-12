НАБУ открыло производство в отношении Омельченко из-за квартиры

Национальное антикоррупционное бюро в марте открыло уголовное производство по факту декларирования председателем фракции "Единство" в Киевсовете Александром Омельченко недостоверной информации.

Об этом говорится в материалах Соломенского райсуда Киева от 23 марта.

Источник "Украинской правды" в НАПК подтвердил, что речь идет именно об Омельченко.

Отмечается, что детективы НАБУ ходатайствовали о временном доступе к вещам и документам в рамках уголовного производства.

Свою просьбу они аргументировали тем, что депутат Киевсовета 31.03.2017 года подал электронную декларацию за 2016 год, а 06.04.2017 года в исправленной электронной декларации за 2016 год внес "заведомо недостоверные сведения об имеющихся в его собственности объектах недвижимости".

Отмечается, что Омельченко не указал сведения про два машиноместа (площадью 18,4 м2 и 15,2м2) и факт дарения 3-комнатной квартиры площадью 171,6 м2 своему сыну.

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