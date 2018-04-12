У ГПУ розповіли, чому прийшли з обшуками в "Укрзалізницю"

Обшуки в "Укрзалізниці", про які стало відомо вранці, проходять у справі про незаконне привласнення коштів призначених на ремонт дизель-поїздів, загалом у справі службовим особам вже вручені 14 підозр.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

"Ці дії (обшуки, які здійснює СБУ і ГПУ - УП) відбуваються у зв’язку зі здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами заволодіння грошовими коштами, які призначалися на ремонт дизель-поїздів, що використовуються під час приміських перевезень, за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України", - написав Лисенко.

Він повідомив, що в цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру 14 службовим особам.

"Зокрема 3 особам керівного складу департаментів ПАТ "Укрзалізниця", 4 керівникам афілійованих підприємств, 7 службовим особам залізниці та її філій інших рівнів", - пояснив він.

Досудовим слідством встановлено, що керівники ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" за змовою з керівництвом регіональних філій "Львівська залізниця", "Південна залізниця" та за участі керівництва "Укрзалізниці" привласнили понад 70 млн грн.

Зокрема, керівники підприємств знали, що ремонту дизельних двигунів не було, проте склали та видали ряд неправдивих документів про нібито здійснення модернізації цих двигунів.

У подальшому ці 70 млн грн були перераховані фіктивним підприємствам.

За версією ГПУ, екс-керівники ПрАТ "ДТРЗ", яким повідомлено про підозру, визнали, що зазначені операції були безтоварними.

Працівниками "Укрзалізниці" прийняли незаконне рішення про можливість укладення таких договорів філіями без отримання письмового дозволу ПАТ.

Згідно з повідомленням речника ГПУ, під час обшуку мали вилучити оригінали протиправних рішень "Укрзалізниці" щодо погодження змін до фінансових планів регіональних філій, документи стосовно руху коштів.

Лисенко зазначив, що у підприємствах не надавали правоохоронцям документи, а тому довелося проводити обшуки.

"Незважаючи на заяви посадових осіб ПАТ "Укрзалізниця" про зацікавленість у викоріненні протиправних явищ у роботі компанії, здійснення вказаної слідчої дії зумовлене ненаданням у повному обсязі запитуваних документів і тривалим перешкоджанням керівництвом афілійованого підприємства ПАТ "Укрзалізниця" ‒ ПрАТ "ДТРЗ" проведенню перевірки дотримання законодавства органами Державної фіскальної служби України згідно з ухвалою суду", - написав він.

Як відомо, 12 квітня зранку в "Укрзалізниці" пройшли обшуки.



За даними джерела "Економічної правди", обшуки проводилися у члена правління "Укрзалізниці" Сергія Михальчука.

