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В ГПУ рассказали, почему пришли с обысками в "Укрзализныцю"

Четверг, 12 апреля 2018, 14:47

Обыски в "Укрзализныце", о которых стало известно утром, проходят в деле о незаконном присвоении средств предназначенных на ремонт дизель-поездов, всего в деле должностным лицам уже вручены 14 подозрений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

"Эти действия (обыски, которые проводят СБУ и ГПУ - УП) происходят в связи с осуществлением досудебного расследования в уголовном производстве по фактам завладения денежными средствами, которые предназначались на ремонт дизель-поездов, используемых при пригородных перевозках, по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины", - написал Лысенко.

Он сообщил, что в этом уголовном производстве сообщено о подозрении 14 должностным лицам.

"В частности 3 лицам руководящего состава департаментов ПАО "Укрзализныця", 4 руководителям аффилированных предприятий, 7 должностным лицам железной дороги и ее филиалов других уровней", - пояснил он.

Досудебным следствием установлено, что руководители ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" по сговору с руководством региональных филиалов "Львовская железная дорога", "Южная железная дорога" и при участии руководства "Укрзализныци" присвоили более 70 млн грн.

В частности, руководители предприятий знали, что ремонта дизельных двигателей не было, однако составили и издали ряд ложных документов о якобы осуществлении модернизации этих двигателей.

В дальнейшем эти 70 млн грн были перечислены фиктивным предприятиям.

По версии ГПУ, экс-руководители ЧАО "ДТРЗ", которым сообщено о подозрении, признали, что указанные операции были бестоварными.

Сотрудники "Укрзализныци" приняли незаконное решение о возможности заключения таких договоров филиалами без получения письменного разрешения ПАО.

Согласно сообщению представителя ГПУ, во время обыска были изъяты оригиналы противоправных решений "Укрзализныци" о согласовании изменений в финансовые планы региональных филиалов, документы о движении средств.

Лысенко отметил, что на предприятиях не давали правоохранителям документы, поэтому пришлось проводить обыски.

"Несмотря на заявления должностных лиц ПАО "Укрзализныця" о заинтересованности в искоренении противоправных явлений в работе компании, указанные следственные действия обусловлены не предоставлением в полном объеме запрашиваемых документов и длительным препятствием руководства аффилированного предприятия ПАО "Укрзализныця" – ЧАО "ДТРЗ" проведению проверки соблюдения законодательства органами Государственной фискальной службы согласно постановлению суда", - написал он.

Как известно, 12 апреля утром в "Укрзализныце" прошли обыски.

По данным источника "Экономической правды", обыски проводились в члена правления "Укрзализныци" Сергея Михальчука.

Темы: ГенпрокуратураСБУУкрзализныцяобыски
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