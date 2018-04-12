В "Укрзалізниці" - обшуки: прийшли до одного з керівників

Генпрокуратура спільно зі Службою безпеки проводять слідчі дії, зокрема і обшуки, в в приміщенні офісу ПАТ "Укрзалізниця" у справі щодо зловживань на підприємстві.

Про це "Українській правді" повідомила речниця Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

За її словами, слідчі дії проходять не вперше.

"В "Укрзалізниці" у нас одне кримінальне провадження. Воно в нас триває вже не перший місяць. Слідчі дії періодично відбуваються там, у тому числі і обшуки. Нічого нового", - сказала вона.

Сарган зазначила, що після завершення слідчих дій, якщо будуть якісь новини і якщо буде у тому потреба, у ГПУ повідомлять про це детальніше.

Разом з тим у прес-службі ПАТ "Укрзалізниця" повідомили, що обшуки відбуваються у приміщенні офісу за адресою вулиця Тверська,5.

"Керівництво ПАТ "Укрзалізниця" створює всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів та наголошує на своїй зацікавленості у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії", - зазначили там.

Більш детальніше повідомити "Українській правді" про деталі слідчих дій, коли прийшли правоохоронці, до кого саме та що шукають, у прес-службі відмовились повідомити, заявивши, що за такою інформацією краще звертатися до правоохоронців.

За даними джерела "Економічної правди", обшуки проводяться у члена правління "Укрзалізниці" Сергія Михальчука.

Як повідомлялося, Михальчук підозрювався "у справі зловживань в особливо великих розмірах і злочинній змові з метою корупційних доходів" разом з братами Дубневичами.

У 2009-2011 роках він був заступником гендиректора "Укрзалізниці" Михайла Костюка. Останній відомий тим, що запатентував разом із Дубневичами рейкові скріплення, за які УЗ щороку сплачувала мільйони гривень.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що 16 листопада 2017 року правоохоронці проводили обшуки у 6 регіонах України у справі зловживань в "Укрзалізниці".

"Підозрюються громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк і інша весела гоп-компанія", - написав Омелян.

Водночас голова комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослав Дубневич заявив, що жодних обшуків у справі "Укрзалізниці" у нього не було.

У листопаді 2016 року депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що брати Дубневичі збагачуються на держзакупівлях "Укрзалізниці".

25 січня 2017 року міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував на засіданні уряду главу "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна. Зокрема, Омелян звинуватив Балчуна в корупції і співпраці з Дубневичами.

Глава "Укрзалізниці" Балчун визнав, що спілкується з нардепом Ярославом Дубневичем, оскільки той очолює парламентський комітет з транспорту.

Як відомо, "Укрзалізниця" закуповує запчастини, які виробляють компанії братів Дубневичів.

Конфлікту Омеляна і Балчуна передувало рішення Кабінету міністрів, який перепідпорядкував "Укрзалізницю", забравши її у Міністерства інфраструктури.Згідно з цим рішенням, "Укрзалізниця" буде підпорядковуватися напряму уряду.

У лютому Національне антикорупційне бюро отримало доступ до документів ПАТ "Укрзалізниця" для розслідування закупівель продукції у компаній нардепів від БПП Ярослава і Богдана Дубневичів.

Пізніше НАБУ викрило 1,5-мільярдну схему компаній братів Дубневичів.