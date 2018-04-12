Трамп: Якби хотів звільнити Мюллера – я б це зробив

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спростовує, що хотів звільнити спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії в американські вибори.

"Якби я хотів звільнити Роберта Мюллера в грудні, як повідомляв невдаха "Нью-Йорк Таймс", я б звільнив його", – написав американський лідер у Twitter.

"Більше фейкових новин з упередженої газети!", – додав Трамп.

If I wanted to fire Robert Mueller in December, as reported by the Failing New York Times, I would have fired him. Just more Fake News from a biased newspaper! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018

Днями газета "The New York Times" з посиланням на 8 джерел із Білого дому та близьких до Трампа осіб повідомляла, що у грудні 2017 року Трампа розлютили чутки про те, що команда Мюллера зробила запит про його ділові зв'язки з німецьким Deutsche Bank.

Проте консультанти президента США з'ясували, що це не так – Трамп заспокоївся і не наполягав на звільненні Мюлера та припиненні його розслідування.