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Трамп: Якби хотів звільнити Мюллера – я б це зробив

Четвер, 12 квітня 2018, 15:25

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спростовує, що хотів звільнити спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії в американські вибори.

"Якби я хотів звільнити Роберта Мюллера в грудні, як повідомляв невдаха "Нью-Йорк Таймс", я б звільнив його", – написав американський лідер у Twitter.  

"Більше фейкових новин з упередженої газети!", – додав Трамп.

Днями газета "The New York Times" з посиланням на 8 джерел із Білого дому та близьких до Трампа осіб повідомляла, що у грудні 2017 року Трампа розлютили чутки про те, що команда Мюллера зробила запит про його ділові зв'язки з німецьким  Deutsche Bank.

Проте консультанти президента США з'ясували, що це не так – Трамп заспокоївся і не наполягав на звільненні Мюлера та припиненні його розслідування.

Олена Рощенко, УП
Теми: ТрампСШАРосіябанки
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