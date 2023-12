Трамп: Если бы хотел уволить Мюллера – я бы это сделал

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опровергает, что хотел уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в американские выборы.



"Если бы я хотел уволить Роберта Мюллера в декабре, как сообщали неудачники "Нью-Йорк Таймс", я бы уволил его", – написал американский лидер в Twitter.



"Больше фейковых новостей из предвзятой газеты!", – добавил Трамп.

If I wanted to fire Robert Mueller in December, as reported by the Failing New York Times, I would have fired him. Just more Fake News from a biased newspaper!