Трамп: Если бы хотел уволить Мюллера – я бы это сделал

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Четверг, 12 апреля 2018, 15:25

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опровергает, что хотел уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в американские выборы.

"Если бы я хотел уволить Роберта Мюллера в декабре, как сообщали неудачники "Нью-Йорк Таймс", я бы уволил его", – написал американский лидер в Twitter.

"Больше фейковых новостей из предвзятой газеты!", – добавил Трамп.

На днях газета "The New York Times" со ссылкой на 8 источников из Белого дома и близких к Трампу людей сообщала, что в декабре 2017 года Трампа разозлили слухи о том, что команда Мюллера сделала запрос о его деловых связях с немецким Deutsche Bank.

Однако консультанты президента США выяснили, что это не так – Трамп успокоился и не настаивал на увольнении Мюллера и прекращении его расследования.

Алена Рощенко, УП
Темы: Трамп США Росcия банки
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