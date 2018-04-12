ЗМІ: У Дніпрі за завищенними цінами, без тендеру, закуплять сміттєвози

У місті Дніпрі в обхід тендерних закупівель, через "Приватбанк", закуплять сміттєвози за сумою, завищеною мінімум на 27 мільйонів гривень.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Наші гроші".

За даними видання, сміттєвози придбають без тендера та, відповідно, без "прозоростей і підзвітностей" за певною схемою.

Повідомляється, що раніше комунальне підприємство "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" оголосило тендер на закупівлю 28 сміттєвозів, на які планувало витратити 145 мільйонів гривень із бюджету.

При цьому комунальники "заточили" вимоги до техніки так, що їм задовольняли автівки на базі "Форду" лише від двох фірм – ТОВ "Укрспецтехінвест" і ТОВ "Сучасні вантажівки", які у 2016 році отримали підрядів у системі "Прозорро" на 120 660 550 та на 849 680 921 гривень відповідно.

Проте до Антимонопольного комітету надійшли скарги від учасників торгів, які вказували на те, що своїми специфічними вимогами замовник навмисне звужує коло осіб, які можуть взяти участь у тендері, чим порушує законодавство.

В АМКУ закликали комунальне підприємство внести зміни у документацію.

Але так і не виправивши вимог, комунальники спробували у березні 2018 року провести тендерні торги.

Повідомляється, що після невдачі виконком Дніпровської міськради ухвалив два рішення, 30 березня і 2 квітня, якими дозволив КП "УРЕА" укласти з "Приватбанком" договори фінансового лізингу.

"Березнева угода вартістю 139,70 млн грн. розрахована на 28 сміттєвозів, квітнева угода вартістю 78,98 млн грн. – на 15 сміттєвозів. Авансовий внесок складає відповідно 70% і 50%, відсоткова ставка – 16% річних", - йдеться у публікації.

У виданні зазначили, що не знають, чи квітнева угода – це видозмінена березнева, чи самостійна, але зазначають, що не це є наразі головним.

"Важливою є маржа, а також те, що де-факто цей "лізинг" є банальним кредитом. Оскільки строк лізингу – лише один рік. Але саме лізинговий хід дозволить провести закупівлю через державний банк, який за законом має право не проводити відкриті торги, а купити що завгодно і в кого завгодно за якою завгодно ціною через допорогову закупівлю", - сказано у розслідуванні.

Звіривши ринкові ціни автодилерів на зазначені сміттєвози, а також інших фірм, чиї авто мають схожі параметри, журналісти підрахували, що якби необхідні автомобілі купували напряму, то міськрада витратила б не 145 заявлених мільйонів, а 117,78 мільйонів гривень, що дозволило б зекономити 27 мільйонів гривень.

У виданні наголошують, що мер Борис Філатов раніше особисто захищав комунальників, які оголосили тендер за завищеними цінами та обмежили до нього доступ учасників.

За його словами, АМКУ, під контролем "певних вітчизняних товаровиробників", навмисне намагався "анулювати" місту тендер.

Також зазначається, що таку позицію дніпровського міськголови підтримав навіть президент Петро Порошенко, який нібито пообіцяв, що "розбереться з АМКУ".

Посилаючись на власні джерела, у виданні додають, що мова йде про законопроект, яким можуть змінити закупівельне законодавство.

Раніше повідомлялося, що у місті Дніпро склалася загрозлива ситуація з вивезенням сміття.

Міський голова Борис Філатов обіцяв навести порядок "за тиждень, можливо днів за десять".