СМИ: В Днепре по завышенным ценам, без тендера, закупят мусоровозы

В городе Днепре в обход тендерных закупок, через "Приватбанк", закупят мусоровозы по сумме, завышенной минимум на 27 миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании издания "Наші гроші".

По данным издания, мусоровозы приобретут без тендера и, соответственно, без "прозрачностей и подотчетности" по определенной схеме.

Сообщается, что ранее коммунальное предприятие "Управление по ремонту и эксплуатации автодорог" объявило тендер на закупку 28 мусоровозов, на которые планировало потратить 145 миллионов гривен из бюджета.

При этом коммунальщики "заточили" требования к технике так, что их удовлетворяли машины на базе "Форда" только от двух фирм - ООО "Укрспецтехинвест" и ООО "Современные грузовики", которые в 2016 году получили подрядов в системе "Прозорро" на 120660550 и на 849 680 921 гривен соответственно.

Однако в Антимонопольный комитет поступили жалобы от участников торгов, которые указывали на то, что своими специфическими требованиями заказчик умышленно сужает круг лиц, которые могут принять участие в тендере, чем нарушает законодательство.

В АМКУ призвали коммунальное предприятие внести изменения в документацию.

Но так и не исправив требований, коммунальщики попытались в марте 2018 года провести тендерные торги.

Сообщается, что после неудачи исполком Днепровского горсовета принял два решения, 30 марта и 2 апреля, которыми позволил КП "УРЭА" заключить с "Приватбанком" договоры финансового лизинга.

"Мартовское соглашение стоимостью 139,70 млн грн. рассчитано на 28 мусоровозов, апрельская сделка стоимостью 78, 98 млн грн. - на 15 мусоровозов. Авансовый взнос составляет соответственно 70% и 50%, процентная ставка - 16% годовых ", - говорится в публикации.

В издании отметили, что не знают, апрельская сделка - это видоизмененная мартовская, или самостоятельная, но отмечают, что не это сейчас главное.

"Важна маржа, а также то, что де-факто этот "лизинг" является банальным кредитом. Поскольку срок лизинга - лишь один год. Но именно лизинговый ход позволит провести закупку через государственный банк, который по закону имеет право не проводить открытые торги, а купить что угодно и у кого угодно по какой угодно цене через допороговую закупку", - говорится в расследовании.

Сверив рыночные цены автодилеров на указанные мусоровозы, а также других фирм, чьи машины имеют похожие параметры, журналисты подсчитали, что если бы необходимые автомобили покупали напрямую, то горсовет потратил бы не 145 заявленных миллионов, а 117,78 миллионов гривен, что позволило бы сэкономить 27 миллионов гривен.

В издании отмечают, что мэр Борис Филатов ранее лично защищал коммунальщиков, которые объявили тендер по завышенным ценам и ограничили к нему доступ участников.

По его словам, АМКУ, под контролем "определенных отечественных товаропроизводителей", умышленно пытался "аннулировать" городу тендер.

Также отмечается, что такую ​​позицию днепровского городского головы поддержал даже президент Петр Порошенко, который якобы пообещал, что "разберется с АМКУ".

Ссылаясь на собственные источники, в издании добавляют, что речь идет о законопроекте, которым могут изменить закупочное законодательство.

Ранее сообщалось, что в городе Днепр сложилась угрожающая ситуация с вывозом мусора.

Мэр Борис Филатов пообещал навести порядок "за неделю, возможно дней через десять".