СМИ: В Днепре по завышенным ценам, без тендера, закупят мусоровозы
В городе Днепре в обход тендерных закупок, через "Приватбанк", закупят мусоровозы по сумме, завышенной минимум на 27 миллионов гривен.
Об этом говорится в расследовании издания "Наші гроші".
По данным издания, мусоровозы приобретут без тендера и, соответственно, без "прозрачностей и подотчетности" по определенной схеме.
Сообщается, что ранее коммунальное предприятие "Управление по ремонту и эксплуатации автодорог" объявило тендер на закупку 28 мусоровозов, на которые планировало потратить 145 миллионов гривен из бюджета.
При этом коммунальщики "заточили" требования к технике так, что их удовлетворяли машины на базе "Форда" только от двух фирм - ООО "Укрспецтехинвест" и ООО "Современные грузовики", которые в 2016 году получили подрядов в системе "Прозорро" на 120660550 и на 849 680 921 гривен соответственно.
Однако в Антимонопольный комитет поступили жалобы от участников торгов, которые указывали на то, что своими специфическими требованиями заказчик умышленно сужает круг лиц, которые могут принять участие в тендере, чем нарушает законодательство.
В АМКУ призвали коммунальное предприятие внести изменения в документацию.
Но так и не исправив требований, коммунальщики попытались в марте 2018 года провести тендерные торги.
Сообщается, что после неудачи исполком Днепровского горсовета принял два решения, 30 марта и 2 апреля, которыми позволил КП "УРЭА" заключить с "Приватбанком" договоры финансового лизинга.
"Мартовское соглашение стоимостью 139,70 млн грн. рассчитано на 28 мусоровозов, апрельская сделка стоимостью 78, 98 млн грн. - на 15 мусоровозов. Авансовый взнос составляет соответственно 70% и 50%, процентная ставка - 16% годовых ", - говорится в публикации.
В издании отметили, что не знают, апрельская сделка - это видоизмененная мартовская, или самостоятельная, но отмечают, что не это сейчас главное.
"Важна маржа, а также то, что де-факто этот "лизинг" является банальным кредитом. Поскольку срок лизинга - лишь один год. Но именно лизинговый ход позволит провести закупку через государственный банк, который по закону имеет право не проводить открытые торги, а купить что угодно и у кого угодно по какой угодно цене через допороговую закупку", - говорится в расследовании.
Сверив рыночные цены автодилеров на указанные мусоровозы, а также других фирм, чьи машины имеют похожие параметры, журналисты подсчитали, что если бы необходимые автомобили покупали напрямую, то горсовет потратил бы не 145 заявленных миллионов, а 117,78 миллионов гривен, что позволило бы сэкономить 27 миллионов гривен.
В издании отмечают, что мэр Борис Филатов ранее лично защищал коммунальщиков, которые объявили тендер по завышенным ценам и ограничили к нему доступ участников.
По его словам, АМКУ, под контролем "определенных отечественных товаропроизводителей", умышленно пытался "аннулировать" городу тендер.
Также отмечается, что такую позицию днепровского городского головы поддержал даже президент Петр Порошенко, который якобы пообещал, что "разберется с АМКУ".
Ссылаясь на собственные источники, в издании добавляют, что речь идет о законопроекте, которым могут изменить закупочное законодательство.
Ранее сообщалось, что в городе Днепр сложилась угрожающая ситуация с вывозом мусора.
Мэр Борис Филатов пообещал навести порядок "за неделю, возможно дней через десять".