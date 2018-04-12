Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Спостерігачі знайшли в аеропорту Луганська 38 одиниць важкого озброєння

Четвер, 12 квітня 2018, 15:57

Бойовики зосередили 38 одиниць бронетехніки і важкого озброєння в аеропорту Луганська.

Про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО від 12 квітня.

За інформацією спостерігачів ОБСЄ, на чиї звіти посилаються військові, у південно-східній частині Луганська (територія летовища), бойовики збройних формувань РФ зосередили 7 одиниць танків Т-72, 7 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", 7 одиниць самохідних гаубиць 2С1, 7 зенітних ракетних комплексів 9К35, та 10 одиниць буксируваних гаубиць різної модифікації.

Також місія зафіксувала щонайменше 14 протитанкових мін на північно-східній околиці населеного пункту Заїченко.

Водночас, у районах населених пунктів Бугаївка та Круглик, що у Луганській області, спостерігачі підтвердили факт розташування 40 танків різного типу.

Наголошується, що бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зосереджувати техніки й озброєння безпосередньо у населених пунктах, тим самим наражаючи на небезпеку мирне населення практично по всій лінії розмежування.

За наявною інформацією, неподалік водопровідної станції населеного пункту Голубівка, та на західній околиці населеного пункту Сарабаш зафіксовано розташування САУ різного калібру, а на території сільськогосподарського підприємства населеного пункту Обозне – танки різної модифікації.

Заявляється, що українська сторона СЦКК розцінює зазначене, як систематичне нехтування ватажками окупаційної адміністрації Російської Федерації положень Женевської конвенції, норм міжнародного права, Мінських домовленостей, щодо відведення важкої техніки та озброєння від лінії розмежування сторін.

Українська правда
Теми: тероризмОРДЛОЛуганськОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
тероризм
У Німеччині арештували українку, підозрювану в членстві в ІДІЛ
Саміт НАТО затвердить три регіональні плани оборони для протидії РФ і тероризму
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
Останні новини
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
Усі новини...
Реклама: