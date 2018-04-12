Спостерігачі знайшли в аеропорту Луганська 38 одиниць важкого озброєння

Бойовики зосередили 38 одиниць бронетехніки і важкого озброєння в аеропорту Луганська.

Про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО від 12 квітня.

За інформацією спостерігачів ОБСЄ, на чиї звіти посилаються військові, у південно-східній частині Луганська (територія летовища), бойовики збройних формувань РФ зосередили 7 одиниць танків Т-72, 7 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", 7 одиниць самохідних гаубиць 2С1, 7 зенітних ракетних комплексів 9К35, та 10 одиниць буксируваних гаубиць різної модифікації.

Також місія зафіксувала щонайменше 14 протитанкових мін на північно-східній околиці населеного пункту Заїченко.

Водночас, у районах населених пунктів Бугаївка та Круглик, що у Луганській області, спостерігачі підтвердили факт розташування 40 танків різного типу.

Наголошується, що бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зосереджувати техніки й озброєння безпосередньо у населених пунктах, тим самим наражаючи на небезпеку мирне населення практично по всій лінії розмежування.

За наявною інформацією, неподалік водопровідної станції населеного пункту Голубівка, та на західній околиці населеного пункту Сарабаш зафіксовано розташування САУ різного калібру, а на території сільськогосподарського підприємства населеного пункту Обозне – танки різної модифікації.

Заявляється, що українська сторона СЦКК розцінює зазначене, як систематичне нехтування ватажками окупаційної адміністрації Російської Федерації положень Женевської конвенції, норм міжнародного права, Мінських домовленостей, щодо відведення важкої техніки та озброєння від лінії розмежування сторін.