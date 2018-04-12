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Наблюдатели нашли в аэропорту Луганска 38 единиц тяжелого вооружения

Четверг, 12 апреля 2018, 15:57

Боевики сосредоточили 38 единиц бронетехники и тяжелого вооружения в аэропорту Луганска.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО от 12 апреля.

По информации наблюдателей ОБСЕ, на чьи отчеты ссылаются военные, в юго-восточной части Луганска (территория аэродрома), боевики вооруженных формирований РФ сосредоточили 7 единиц танков Т-72, ​​7 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 7 единиц самоходных гаубиц 2С1, 7 зенитных ракетных комплексов 9К35, и 10 единиц буксируемых гаубиц различной модификации.

Также миссия зафиксировала не менее 14 противотанковых мин на северо-восточной окраине населенного пункта Заиченко.

В то же время, в районах населенных пунктов Бугаевка и Круглик, что в Луганской области, наблюдатели подтвердили факт расположения 40 танков различного типа.

Отмечается, что боевики российско-оккупационных войск продолжают сосредоточивать техники и вооружения непосредственно в населенных пунктах, тем самым подвергая опасности мирное население практически по всей линии разграничения.

По имеющейся информации, недалеко водопроводной станции населенного пункта Голубовка, и на западной окраине населенного пункта Сарабаш зафиксировано расположение САУ разного калибра, а на территории сельскохозяйственного предприятия населенного пункта Обозное - танки различной модификации.

Заявляется, что украинская сторона СЦКК расценивает указанное, как систематическое пренебрежение главарями оккупационной администрации Российской Федерации положений Женевской конвенции, норм международного права, Минских договоренностей, по отводу тяжелой техники и вооружения от линии разграничения сторон.

Темы: терроризмОРДЛОЛуганскОБСЕ
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