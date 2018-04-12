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Аваков получил предписание НАПК из-за начальника "Жемчужины Прикарпатья"

Четверг, 12 апреля 2018, 15:55

Министр внутренних дел Арсен Аваков получил предписание от Нацагентства по предупреждению коррупции из-за подчиненного из медцентра МВД.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"НАПК на своем заседании приняло решение о внесении предписания Министру внутренних дел Арсену Авакову в отношении начальника Медицинского реабилитационного центра МВД Украины "Жемчужина Прикарпатья" Петра Иванишина", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению НАПК, Иванишин не передал принадлежащие ему права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность.

Поэтому предписание внесли в связи с конфликтом интересов.

Также НАПК вынесло предписание председателю правления Государственного ипотечного учреждения Андрею Камузу относительно его заместителя Виталия Кучевского.

Нацагентство требует от Авакова и Камуза провести служебное расследование и привлечь виновных лиц к ответственности.

В январе НАПК вынесло предписание директору НАБУ Артему Сытнику относительно его заместителя Гизо Углавы по результатам проверки деклараций последнего 2015 и 2016 годы.

Темы: НАПКАваков
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