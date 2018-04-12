Путін їм не цар: Навальний кличе росіян на акцію перед інавгурацією

Російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив про проведення мітингів і маніфестацій 5 травня - перед інавгурацією Володимира Путіна.

Про це повідомляє 12 квітня офіційний сайт політика.

Слоган, під яким Навальний кличе людей на акцію проти цензури, мракобісся і нерівності, - "Путін нам не цар".

"Ми хочемо боротьби з бідністю та нерівністю. Це дуже конструктивна пропозиція, який може бути розвиток у країни, де більше 20% населення жебраки?", - зазначає політик.

Навальний підкреслює, що його рух робить повністю законні заявки на мирні акції.

Він запропонував росіянам приєднатися до акції його штабу або організувати власний мітинг 5 травня.





7 травня відбудеться офіційна інавгурація Володимира Путіна.

Як відомо, 18 березня, в 4-ту річницю офіційної анексії Криму Росією, в РФ пройшли вибори президента. Голосування, проведене на захопленому півострові, Україна і Захід не визнають, адже воно незаконне.



Згідно з даними ЦВК РФ, "самовисуванець" і чинний президент Володимир Путін набрав 76,69% голосів на виборах.

Друге місце посів кандидат від КПРФ Павло Грудінін із 11,77%. Трійку лідерів замкнув кандидат від ЛДПР Володимир Жириновський із 5,65%. Ксенія Собчак набрала 1,68%.



ЦВК заявила про відсутність серйозних порушень під час голосування. А результат Путіна голова комісії Елла Памфілова 19 березня назвала рекордним.

Автора викривальних матеріалів про незаконне збагачення Путіна і російського прем'єра Дмитра Медведєва Олексія Навального до участі у виборах не допустили.