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Навальному остаточно закрили шлях у президенти Росії

П'ятниця, 26 січня 2018, 12:33

Президія Верховного суду Росії визнала законною відмову Центральної виборчої комісії реєструвати ініціативну групу опозиціонера Олексія Навального, що висунула його кандидатом в президенти країни.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Суддя 22 січня ухвалила рішення про відмову в передачі скарги для розгляду в судовому засіданні", - повідомили агентству в суді.

Відзначається, що таким чином суд "поставив крапку в розгляді скарг Навального на відмову ЦВК".

Ситуацію вже прокоментував у Twitter юрист заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов. Він зазначив неймовірну швидкість, з якою зазвичай повільний суд виніс своє рішення.

Як відомо, 24 грудня ініціативна група провела збори і висунула кандидатом на пост президента Росії Олексія Навального.

ЦВК ухвалила рішення "відмовити у реєстрації групи виборців, створеної для підтримки самовисування кандидата на посаду президента РФ Олексія Навального і його уповноважених представників, в зв'язку з відсутністю у кандидата пасивного виборчого права".

У відповідь Навальний закликав виборців бойкотувати результати виборів-2018 в РФ

ЦВК Росії неодноразово попереджав, що Олексій Навальний не буде зареєстрований як кандидат через судимість - у 2013 році він був засуджений на 5 років умовно у справі "КировЛес". Вирок був оскаржений в ЄСПЛ і скасований Верховним судом, але потім суд в Кірові знову призначив таке ж покарання.

Навальний вважає своє висунення законним і продовжує передвиборну кампанію.

Вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

Теми: опозиціяРосіявиборипрезидент
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