Путин им не царь: Навальный зовет россиян на акцию перед инаугурацией

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Четверг, 12 апреля 2018, 17:19

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5 мая – перед инаугурацией Владимира Путина.

Об этом сообщает 12 апреля официальный сайт политика.

Слоган, под которым Навальный зовет людей на акцию против цензуры, мракобесия и неравенства, – "Путин нам не царь".

"Мы хотим борьбы с бедностью и неравенством. Это весьма конструктивное предложение, какое может быть развитие у страны, где больше 20% населения нищие?", – отмечает политик.

Навальный подчеркивает, что его движение делает полностью законные заявки на мирные акции.

Он предложил россиянам присоединиться к акции его штаба, или организовать собственный митинг 5 мая.

7 мая состоится официальная инаугурация Владимира Путина.

Темы: Росcия
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