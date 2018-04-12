Путин им не царь: Навальный зовет россиян на акцию перед инаугурацией

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5 мая – перед инаугурацией Владимира Путина.

Об этом сообщает 12 апреля официальный сайт политика.

Слоган, под которым Навальный зовет людей на акцию против цензуры, мракобесия и неравенства, – "Путин нам не царь".

"Мы хотим борьбы с бедностью и неравенством. Это весьма конструктивное предложение, какое может быть развитие у страны, где больше 20% населения нищие?", – отмечает политик.

Навальный подчеркивает, что его движение делает полностью законные заявки на мирные акции.

Он предложил россиянам присоединиться к акции его штаба, или организовать собственный митинг 5 мая.

7 мая состоится официальная инаугурация Владимира Путина.

Как известно, 18 марта, в 4-ю годовщину официальной аннексии Крыма Россией, в РФ прошли выборы президента. Голосование, проведенное на захваченном полуострове, Украина и Запад не признают, ведь оно незаконно.



Согласно данным ЦИК РФ, "самовыдвиженец" и действующий президент Владимир Путин набрал 76,69% ​​голосов на выборах.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77%. Тройку лидеров замкнул кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак набрала 1,68%.



ЦИК заявил об отсутствии серьезных нарушений во время голосования. А результат Путина председатель комиссии Элла Памфилова 19 марта назвала рекордным.

Автора разоблачительных материалов о незаконном обогащении Путина и российского премьера Дмитрия Медведева Алексея Навального к участию в выборах не допустили.