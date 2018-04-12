Путин им не царь: Навальный зовет россиян на акцию перед инаугурацией
Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5 мая – перед инаугурацией Владимира Путина.
Об этом сообщает 12 апреля официальный сайт политика.
Слоган, под которым Навальный зовет людей на акцию против цензуры, мракобесия и неравенства, – "Путин нам не царь".
"Мы хотим борьбы с бедностью и неравенством. Это весьма конструктивное предложение, какое может быть развитие у страны, где больше 20% населения нищие?", – отмечает политик.
Навальный подчеркивает, что его движение делает полностью законные заявки на мирные акции.
Он предложил россиянам присоединиться к акции его штаба, или организовать собственный митинг 5 мая.
7 мая состоится официальная инаугурация Владимира Путина.