Путин им не царь: Навальный зовет россиян на акцию перед инаугурацией
Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении митингов и шествий 5 мая – перед инаугурацией Владимира Путина.
Об этом сообщает 12 апреля официальный сайт политика.
Слоган, под которым Навальный зовет людей на акцию против цензуры, мракобесия и неравенства, – "Путин нам не царь".
"Мы хотим борьбы с бедностью и неравенством. Это весьма конструктивное предложение, какое может быть развитие у страны, где больше 20% населения нищие?", – отмечает политик.
Навальный подчеркивает, что его движение делает полностью законные заявки на мирные акции.
Он предложил россиянам присоединиться к акции его штаба, или организовать собственный митинг 5 мая.
7 мая состоится официальная инаугурация Владимира Путина.
Как известно, 18 марта, в 4-ю годовщину официальной аннексии Крыма Россией, в РФ прошли выборы президента. Голосование, проведенное на захваченном полуострове, Украина и Запад не признают, ведь оно незаконно.
Согласно данным ЦИК РФ, "самовыдвиженец" и действующий президент Владимир Путин набрал 76,69% голосов на выборах.
Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77%. Тройку лидеров замкнул кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак набрала 1,68%.
ЦИК заявил об отсутствии серьезных нарушений во время голосования. А результат Путина председатель комиссии Элла Памфилова 19 марта назвала рекордным.
Автора разоблачительных материалов о незаконном обогащении Путина и российского премьера Дмитрия Медведева Алексея Навального к участию в выборах не допустили.