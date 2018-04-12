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З'явилися ще троє підозрюваних у справах Майдану

Четвер, 12 квітня 2018, 17:43

Генпрокуратура 11 квітня повідомила колишньому заступнику голови і двом суддям Апеляційного суду Києва про підозру в тому, що вони на початку 2014 року кинули за ґрати невинну людину.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

За її інформацією, підозра стосується злочину, зазначеного у ч. 2 ст. 375 ККУ (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови), і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Слідство з'ясувало, що усі троє були причетні до неправосудної ухвали від 6 лютого 2014 року про залишення під вартою невинної особи, яку незаконно затримали 24 січня того ж року на бульварі Лесі Українки в Києві з кількома шинами в автомобілі і безпідставно притягнули до кримінальної відповідальності за нібито участь у "масових заворушеннях".

Колишньому заступнику керівника Апеляційного суду інкримінується також незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду.

Як повідомлялося, станом на середину лютого до судів був направлений 161 обвинувальний акт стосовно 252 осіб у справах Майдану.

Українська правда

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Теми: МайданкриміналсудКиївГенпрокуратура
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