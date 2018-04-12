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Появились еще трое подозреваемых в делах Майдана

Четверг, 12 апреля 2018, 17:43

Генпрокуратура 11 апреля сообщила бывшему заместителю председателя и двум судьям Апелляционного суда Киева о подозрении в том, что они в начале 2014 года бросили за решетку невиновного человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По ее информации, подозрение касается преступления, указанного в ч. 2 ст. 375 УК (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Следствие выяснило, что все трое были причастны к неправосудному решению от 6 февраля 2014 года о том, чтобы оставить под стражей невинного человека, которого незаконно задержали 24 января того же года на бульваре Леси Украинки в Киеве с несколькими шинами в автомобиле и безосновательно привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в "массовых беспорядках".

Бывшему заместителю руководителя Апелляционного суда инкриминируется также незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда.

Как сообщалось, по состоянию на середину февраля в суды был направлен 161 обвинительный акт в отношении 252 лиц по делам Майдана.

Украинская правда
Темы: МайданкриминалсудКиевГенпрокуратура
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