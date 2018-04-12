Бойовики подвоїли кількість обстрілів, задіяли міномети та БМП

Від початку доби бойовики 28 разів обстріляли позиції сил АТО із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, ніхто з військових не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО станом на 18.00 12 квітня 2018 року.

"Зокрема на Луганському напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 та 82 мм мінометів агресор обстріляв наші укріплення поблизу Троїцького. Міномети калібру 82 мм ворог застосував по захисниках Кримського, а в районі Луганського – стріляв з БМП", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, під вогонь з гранатометів потрапили оборонці Новозванівки.

"На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти неодноразово вели вогонь по наших укріпленнях в районі Шахти "Бутівка". З гранатометів, великокаліберних кулеметів, озброєння БМП та стрілецької зброї обстріляні оборонці Водяного", - зазначають у штабі АТО.

Також гранатомети, снайперську та стрілецьку зброю бойовики застосували по захисниках Авдіївки, озброєння БМП – в районі Талаківки, великокаліберні кулемети – поблизу Павлополя, Пісків та Опитного, а стрілецьку зброю – неподалік Мар’їнки та Лебединського.

У штабі АТО запевняють, що ситуація по всій лінії розмежування сторін контрольована підрозділами Збройних Сил України.

Як повідомлялося, у середу вночі і вдень бойовики 13 разів обстрілювали позиції ЗСУ.